Je vous explique comment fabriquer un absorbeur d’humidité de voiture simple et efficace

Le matin, lorsque je pénètre dans ma voiture, je peste contre l’humidité qui s’y trouve ! Je perds du temps à frotter mon pare-brise avec un chiffon, car conduire avec un pare-brise embué est passible d’une amende ! Si, si je vous jure, c’est l’article R316-3 du Code de la route qui le dit et cela peut vous coûter une amende de 68 €. Outre l’amende, l’hiver, la buée dans la voiture, c’est un classique… et quelle galère le matin quand on est pressé ! En cherchant une solution autre que d’acheter un absorbeur d’humidité, j’ai déniché quelques astuces pour fabriquer vous-même ce petit accessoire salvateur de vos matins pressés ! Alors, si, comme moi, vous aimez les solutions faites maison, voici quelques idées efficaces pour régler ce problème d’humidité dans votre voiture sans vous ruiner ! À vos placards !

Le bicarbonate de soude, le produit bon à tout faire !

Qui n’a pas un paquet de bicarbonate de soude dans ses placards ? Non seulement il nettoie et désodorise, mais il agit aussi comme un absorbeur d’humidité naturel. Pour la voiture, versez-en dans un petit bol ou gardez-le dans sa boîte ouverte, puis placez-le dans un coin de votre voiture. Avec toutes les portes fermées, il absorbera progressivement l’humidité tout en éliminant les odeurs désagréables. Simple, efficace, et franchement pas cher !

Le combo chaussette ou collants et litière pour chat !

Vous avez des chaussettes orphelines qui traînent dans vos tiroirs ? Parfait ! Prenez une vieille chaussette, remplissez-la de litière pour chat (classique, pas agglomérante), puis fermez bien avec un élastique ou du ruban adhésif. Posez ensuite votre chaussette à plusieurs endroits dans la voiture : sur le tableau de bord, sous les sièges ou dans le coffre.

Un grand merci à la personne qui a partagé cette astuce ! Avec seulement un kilo de gros sel dans un sac en coton, j’ai définitivement éliminé la condensation sur le pare-brise en hiver. Le gros sel agit comme un absorbeur d’humidité, empêchant la formation de buée à l’intérieur… pic.twitter.com/Ucwz5vTi4t — Le Contemplateur (@LeContempIateur) December 16, 2024

La litière va absorber l’humidité ambiante et garder vos vitres au sec. L’astuce bonus ? Changez la litière toutes les quelques semaines pour rester tranquille tout l’hiver. Si vous avez des pellets de bois et pas de litière, l’astuce fonctionnera aussi à merveille !

Les sachets de silice : ne les jetez plus !

Les sachets de silice, on les trouve dans les colis pour protéger les produits de l’humidité ! Et, qu’en faites-vous ? Vous les jetez évidemment et c’est une erreur ! En effet, ils sont parfaits pour absorber l’humidité dans votre voiture. Récupérez-les et dispersez-les un peu partout dans l’habitacle : tableau de bord, portières et tous les endroits qui vous sembleront propices. Lorsque les sachets commencent à gonfler, c’est qu’ils sont saturés, et vous n’avez plus qu’à les jeter. Petite précision : ces sachets sont toxiques, alors éloignez-les des enfants et des animaux domestiques.

Le gros sel, un allié contre l’humidité

Cette astuce est celle que m’a conseillée ma mère et par conséquent celle que j’utilise. En effet, j’ai opté pour un sac en tissu rempli de gros sel que je dispose sur mon tableau de bord. Attention cependant à bien mettre une plaque en alu, ou du papier d’alu sous le sac, car le gros sel est particulièrement corrosif pour vos plastiques ! Et, je vous jure que cela fonctionne : aucune buée en vue sur mon pare-brise au petit matin, quand je termine mon travail vers 4 h du matin !

Mon astuce bonus : le riz sec dans un petit sachet

Celle-ci, c’est du DIY pur et dur ! Si vous n’avez ni sel ni litière sous la main, pensez au riz. Prenez un petit sac en tissu ou une chaussette, remplissez-le de riz sec et placez-le sur votre tableau de bord ou sous les sièges. Le riz agit comme un déshumidificateur naturel et absorbera l’excès d’humidité dans votre voiture. Facile, à portée de tous, et avec ce qu’on a déjà dans la cuisine. Alors, ça vous parle ? Et, vous, quelles astuces utilisez-vous pour lutter contre l’humidité dans votre voiture ? Partagez vos expériences, cela peut sauver les vitres embuées de nos lecteurs ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .