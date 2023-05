L’invention d’un revêtement à base de CBD pour conserver les fruits plus longtemps

Des chercheurs de l’Université Thammasat et de l’Institut de recherche Chulabhorn en Thaïlande ont mis au point une nouvelle technique pour garder les aliments plus frais plus longtemps. Pour décrire leur invention, ils ont publié récemment un article dans la revue ACS Applied Materials & Interfaces. L’étude souligne que le CBD pourrait augmenter la durée de conservation des fruits. Pour vérifier cela, l’équipe a utilisé des fraises. Et il faut dire que les résultats ont été plutôt prometteurs.

Le CBD, un composé aux multiples vertus

Avant d’aller plus loin, il convient de noter que le cannabidiol est un composé non hallucinogène que l’on trouve dans le cannabis. Son utilisation dans le domaine de la médecine devient de plus en plus fréquente. Il est effectivement réputé pour ses vertus anti-douleur et anti-stress. Le CBD est aussi parfois préconisé pour le traitement de l’épilepsie. Compte tenu de ces propriétés, les chercheurs ont créé une solution à base de polymères biodégradables, d’alginate de sodium, d’eau et d’isolat de CBD. Ils ont ensuite trempé les fraises dedans avant de les avoir fait passer un bain dans une autre solution contenant de l’acide ascorbique et du chlorure de calcium.

Un résultat surprenant

Pour évaluer la capacité de conservation du revêtement, l’équipe a placé les fraises traitées dans un récipient en plastique ouvert et les a laissées dans le réfrigérateur pendant plusieurs semaines. Des fraises non traitées ont également été placées à côté pour servir de témoin. Il s’avère que les fruits traités au CBD ont connu des niveaux de pourriture moins élevés et conservé leur couleur au bout de 15 jours. En revanche, les baies non enrobées se sont aussitôt décomposées.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires

Les scientifiques ont mis en œuvre diverses concentrations de CBD dans le cadre de l’expérience. D’après leurs observations, les résultats s’améliorent en fonction de la quantité de solution utilisée pour le traitement des fruits. Bien sûr, d’autres études seront nécessaires avant que les aliments traités au CDB ne deviennent une norme sur le marché. Cette recherche prouve en tout cas que le procédé fonctionne et qu’il pourrait aider à lutter contre le gaspillage alimentaire.