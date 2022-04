Comment et pourquoi donner du CBD à mon chien (ou mon chat) ?

Vous avez peut-être remarqué que les boutiques de vente de CBD fleurissaient à chaque coin de rue depuis quelques mois… C’est normal, puisque le CBD est désormais autorisé à la vente sous certaines conditions. En décembre dernier, les fleurs et tisanes avaient été interdites à la vente et seuls les résines, crèmes, huiles ou bonbons restaient autorisés. Quelques semaines plus tard, les fleurs et tisanes étaient de nouveau autorisées à la vente, à condition que le taux de THC (tétrahydrocannabinol) soit égal à 0. Les produits à base de CBD sont connus pour leurs effets relaxants et dans certains pays comme en Suisse, ils sont déjà autorisés comme traitements thérapeutiques. Ddepuis quelques temps, ils sont également utilisés par certains vétérinaires pour le bien être de nos toutous. Explications.

Pourquoi le CBD pour un chien ?

Le CBD ou cannabidiol que l’on trouve dans le cannabis à l’état naturel, est un composé chimique qui ne provoque pas de dépendance ni d’effets psychotropes. C’est l’autre molécule, le THC, qui provoque des effets secondaires. Le CBD est issu de la plante appelée Cannabis Sativa, mais nous le connaissons aussi sous le nom de Chanvre, c’est pourtant la même plante à la base. Le CBD étant désormais commercialisé sous forme d’huile ou de crèmes, il est presque naturel, qu’il ait été fabriqué à destination des chiens ou des chats. Cependant, attention, le CBD n’est pas reconnu comme un médicament, mais comme un complément alimentaire. Aucun médicament à base de cannabis n’a encore été reconnu par les autorités sanitaires françaises.

Quelles utilisations possibles chez le chien ou le chat ?

Comme nous vous l’avons dit, les produits à base de CBD ne provoquent pas d’effet de dépendance, ni d’effets planants ! Chez le chien ou le chat, ils peuvent être utilisé pour calmer l’anxiété, les douleurs liées à l’âge du chien, l’arthrite, l’épilepsie, l’arthrose ou les troubles du comportement. Déjà en 2012, les effets apaisants du CBD sur le chien avaient été constaté… De nouvelles études sont en cours sur l’épilepsie et les premiers résultats sont prometteurs. Pour les chiens, le CBD se présente sous la forme de gélules ou d’huile à inclure dans la nourriture. Certains aliments disponibles sur le marché, sont déjà enrichis en CBD.

Donner du CBD à son chien, pourquoi pas, mais avec prudence !

Même si le CBD pour chien est en vente libre sur Internet, il ne s’agit pas de surdoser votre chien, ou votre chat… Le CDB reste un principe actif qui peut entraîner des conséquences en cas de surdose. Veillez toujours à ce que le taux de THC soit toujours inférieur à 0.2%, et demandez conseil à votre vétérinaire avant de l’administrer à votre animal.

Comment fonctionne le CBD chez le chien ou le chat ?

Le CBD fonctionne de la même façon sur le corps des animaux que des humains. En fait, il interagit avec le système endocannabinoïde qui joue un rôle primordial dans le maintien de l’équilibre… Ce système régule la douleur, l’anxiété, le sommeil ou encore l’appétit. Mais il permet également de contrôles les émotions, le système digestif, ou les inflammations musculaires par exemple. L’apport de CBD favorise donc le fonctionnement du système endocannabinoïde.

Plus concrètement, le CBD chez le chien apporte les bienfaits suivants :

Il atténue le stress lié à des phobies (orage, avions, feu d’artifice, peur du noir, ou de rester seul), mais aussi celui lié à des changements de vie comme un déménagement, l’arrivée d’un enfant, ou le décès d’un membre de la famille ou d’un compagnon canin.

Le CBD permet aussi de diminuer l’agressivité d’un chien, peut jouer un rôle en cas d’aboiements intempestifs ou de TOC comme le léchage, la destruction ou la tendance à la fugue.

Il attenue les douleurs liées à une maladie, une blessure, la vieillesse et les problèmes articulaires…

Le CBD peut aussi permettre de réguler l’appétit, et de lutter contre les nausées et les vomissements.

Attention, le CBD n’est pas un remède miracle, mais à titre personnel, nous l’utilisons quotidiennement pour notre braque de Weimar, un chien de grand gabarit ayant besoin d’un complément alimentaire pour préserver ses articulations. Après trois mois de prise quotidienne, le comportement du chien n’a pas changé mais ses articulations ne le font plus souffrir.