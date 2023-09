BotaNuts de Botaneo, un beurre de cacahuète au CBD pour apaiser les chiens pendant les trajets en voiture

Chaque humain possède son caractère et c’est la même chose pour nos amis poilus, les chiens. Il y a les chiens calmes, les agités du bocal et ceux qui stressent au moindre changement de situation. Vous le savez peut-être déjà, mais nous avons sous notre toit quatre toutous adoptés, tous différents les uns des autres. Ce n’est pas encore l’Arche de Noé, mais cela y ressemble. Et chaque année, lors de nos vacances, deux de ces chiens, Lugo (braque de Weimar) et Idann (braque de l’Ariège) emportent coussins, jouets, gamelles et croquettes pour trois semaines à la mer. Idann, 10 ans, est un chien que l’on qualifie volontiers de pile électrique tant il est infatigable. Lugo, lui, est plutôt du genre à dormir sur le trajet ! Cette année, pour que le voyage soit plus apaisé, nous avons choisi de faire confiance au CBD, et notamment au beurre de cacahuètes BotaNuts, vendu chez BOTANEO for Animals (24,90 € / un bon de réduction de 10 % avec le code promotionnel NEOZONE). Voici notre retour d’expérience ou plutôt celui d’Idann, notre bébé agité !

Le beurre de cacahuète BotaNuts, qu’est-ce que c’est ?

Avant d’entrer dans les détails, sachez que ce produit ne présente aucun risque pour votre chien, puisqu’il contient 0 % de THC, la substance psychotrope du cannabis. Il s’agit donc d’un beurre de cacahuète enrichi en CBD. Rappelons que l’extrait de chanvre est déjà connu pour être naturellement apaisant et relaxant. Cela permet à votre chien de mieux appréhender les événements stressants. Ce produit est également garanti sans huile de palme, afin de préserver aussi les forêts de la déforestation. Enfin, il est aussi sans sucre ajouté et sans xylitol, deux substances à proscrire pour votre poilu !

Comment agit le BotaNuts sur votre chien ?

Tout d’abord, le beurre de cacahuète est un produit qui va rapidement attirer votre chien, il n’aura donc aucune difficulté à le déguster ! Avec des ingrédients naturels de la plus haute qualité, cette délicieuse gâterie offre une expérience gustative exceptionnelle tout en soutenant la tranquillité et la vitalité de votre chien. Le CBD, un composant naturel du chanvre, est au cœur de cette formule apaisante. Il aide à calmer les chiens stressés ou anxieux, favorisant ainsi leur bien-être émotionnel et les aidant à mieux faire face aux situations stressantes de la vie quotidienne.

Le BotaNuts va donc contribuer à l’apaisement de votre chien, sans qu’il ait à prendre de comprimés ou autres pâtes alimentaires peu appétentes. Pour la prise du beurre de cacahuète, il suffit de le mélanger à sa gamelle, de lui donner à la cuillère ou encore de l’étaler sur un tapis de léchage comme le BotaLick, proposé aussi par Botaneo for Animals à 12,90 € (un bon de réduction de 10 % avec le code promotionnel NEOZONE). Cette formule associe, en réalité, les bienfaits de la cacahuète, riche en protéines végétales, source de fibres, de vitamines et d’omégas, à ceux du CBD.

Notre test en détail sur Idann, notre braque ariégeois souvent très agité

Nous sommes persuadés que nous aurions pu lui donner directement à la cuillère, tant il est gourmand et au vu de l’odeur qui s’échappe du pot, nous en aurions bien goûté aussi ! Nous partions pour 6 h de route à 10 h du matin et lui avons donc administré trois cuillères à café, directement dans sa gamelle, à 8 h, soit deux heures avant le départ. Autant vous dire qu’il n’a pas trop cherché à comprendre et a mangé sans rechigner son beurre BotaNuts. Vous pourrez constater sur les photos, que la gamelle a été parfaitement nettoyée par ses soins, preuve qu’il a aimé le beurre de cacahuète et le CBD ! Passons maintenant au déroulement du voyage, qui fut un peu laborieux au départ, tout excité à l’idée de partir en vacances. La différence entre le trajet sans CBD, nous l’avons cependant très vite remarquée. En temps normal, il lui faut au moins une demi-heure pour comprendre qu’il va falloir rester tranquille.

Avec le BotaNuts, il a suffi que nous atteignions l’autoroute, soit à peine 10 min de trajet, pour qu’il se couche et s’endorme à pattes fermées. Pour parfaire le tableau et être honnêtes avec nos lecteurs, le chien est resté apaisé pendant les six heures initialement prévue au programme. En revanche, l’attente de 2 h 30 au bac de Royan, pour rejoindre le Verdon sur Mer, n’a pas été de tout repos. Aurions-nous dû lui en redonner ou les effets avaient-ils disparus ? Nous n’avons pas la réponse, mais le BotaNuts au CBD nous a permis de rouler sereinement pendant six heures et a aussi permis à Idann de se reposer durant tout ce temps. Ce fut un vrai bonheur pour tout le monde ! Nous n’avons pas trouvé de défaut à ce produit, que ce soit concernant l’emballage, le prix raisonnable, la texture ou encore le mode d’administration. Notre seul petit bémol concerne le fait qu’il se liquéfie rapidement quand il fait chaud, et dans la voiture, ce fut le cas. Plus d’informations : botaneo.co

