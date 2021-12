Quels sont les bruits qui peuvent stresser votre chien et comment le rassurer ?

Vous venez de changer de machine à laver et celle-ci émet une petite mélodie inédite lorsque son cycle est terminé ? Vous observez alors votre chien qui tremble ou aboie à l’écoute de cette nouvelle sonnerie qu’il ne connaît pas ? Mais il peut aussi réagir à certains bruits particuliers qui ont tendance à le stresser et c’est parfois plutôt étrange… Et malgré certains bruits habituels, rien ne les fera changer de comportement !

Des chercheurs de l’université de Davis en Californie, ont récemment publié une étude dans le magazine Frontiers In Veterinary Science. Cette étude se porte sur les comportements liés aux bruits domestiques provoquant le stress de nos compagnons à 4 pattes… Mais alors quels sont les bruits à éviter pour que votre chien reste zen et détendu ? Décryptage !

L’ouïe un sens surdéveloppé chez le chien

On sait que l’ouïe du chien est très fine, bien plus fine que celle des humains…. On sait qu’ils sont capables par exemple, de savoir quand vous allez entrer chez vous alors que vous n’êtes encore qu’en bas de votre immeuble ou au pied de votre portail.

Ce qui peut être un atout majeur pour prévenir d’un danger ou entendre un visiteur dans votre jardin, peut également se révéler être un inconvénient pour votre chien. En fait, il entend tout et certains bruits peuvent l’amener un état de stress et d’anxiété.

Quels sont les bruits qui stressent votre chien ?

Dans l’étude des chercheurs américain, on apprend que certains bruits, qui, à vous, humains peuvent vous sembler anodins, ne le sont pas pour vos chiens. Par exemple, le simple cliquetis du micro-onde mécanique si caractéristique serait insupportable pour votre chien… Tout comme celui d’un nouvel appareil qui émettrait un bruit strident qu’il ne connaît pas.

Toujours selon les chercheurs, les propriétaires auraient tendance à rire du comportement de leurs chiens face aux bruits… Et ce n’est pas du tout l’attitude à adopter ! Mieux vaut selon eux, avoir une attitude réconfortante et leur expliquer que ce bruit est normal !

Parmi les bruits les plus angoissants pour certains chiens, on peut citer le tonnerre, les coups de feu, le bruit du vent ou des ballons de baudruches qui éclatent. Mais il faut aussi ajouter le bruit de micro-onde, du nouveau lave-vaisselle ou du détecteur de fumées par exemple. Le stress, associé à la peur peut avoir des mauvais effets sur la santé de votre chien, voire le rendre agressif.

Comment réagir face à un chien stressé par le bruit ?

Dans un premier temps, si vous savez que votre chien sera exposé aux pétards du 14 juillet ou à un meeting aérien qui se renouvelle chaque année, demandez à votre vétérinaire, un traitement pour calmer votre chien.

Si ce sont les bruits du quotidien qui stressent votre animal, vous pouvez essayer de lui passer sur CD les bruits qui l’effraient. Plus il aura l’habitude de les entendre, moins il en aura peur ! Cela ne marche pas à tous les coups, mais ça ne coûte rien d’essayer. Et pendant que le CD des bruits passe sur le lecteur, encouragez votre chien à jouer mais ne le confortez pas dans sa peur en le cajolant !

En revanche, il ne faut surtout pas imposer les bruits à votre chien dès lors que cela est possible… On évite donc de l’emmener voir un feu d’artifice si nous savons qu’il en a peur, ce serait le meilleur moyen de le faire fuir et de le perdre ! Enfin on ne lui communique pas son propre stress… Si vous craignez l’orage, ne le montrez pas à votre chien. Cela ne ferait que renforcer son stress et son anxiété.