Esprit Dog nous explique comment dresser et éduquer un jeune chiot

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que nous sommes de grands amoureux des animaux. Nous sommes aussi, chaque année, effarés par le nombre des abandons estivaux, des crimes commis par ceux qui pensaient qu’éduquer un chien était un jeu d’enfant ! En 2023, selon le dernier rapport de la Société Protectrice des Animaux, 44 844 chiens, chats, et autres animaux de compagnie, ont été abandonnés sur l’année. La France détient malheureusement le triste record des abandons depuis plusieurs années. Si vous envisagez d’adopter un chiot, vous devez savoir qu’il faudra certes l’aimer, le choyer, jouer avec lui. Mais, il faudra aussi accepter les bêtises, les poils partout, les sorties quotidiennes. Et, surtout, il faudra lui apprendre les bonnes manières. Pour cela, je vous propose de découvrir comment Esprit Dog vous prodiguent des conseils essentiels avec le programme Esprit Dog Chiot. C’est parti.

Avant l’éducation, la confiance mutuelle

Lorsque vous allez rencontrer votre chiot pour la première fois, chez un éleveur ou auprès d’une association de protection animale. Eh oui, je vous rappelle que les chiots ne peuvent plus être vendus en animalerie depuis le 1ᵉʳ janvier 2024. Lors de la première rencontre, vous le trouverez si mignon, que vous l’aimerez instantanément. Mais, lui, ne vous connaît pas, et vous allez « l’enlever » à sa mère, ou à son environnement s’il n’a plus sa maman. C’est, pour lui, un changement important, il va vous falloir gagner sa confiance. Pour cela, ne le manipulez pas trop, ne lui imposez pas de règles dès les premières minutes. Laissez le chiot venir à vous, vous reniflez, vous léchez, vous découvrir, en somme. Après quelques heures, ou quelques jours de découverte, le chiot aura compris qu’il est dans sa famille, et vous pourrez commencer l’éducation, en douceur, évidemment !

Esprit Dog, c’est qui ?

Tony Sylvestre, cofondateur d’Esprit Dog, est, avant tout, un expert en éducation canine. Pour éduquer votre chiot, il dispose de plusieurs diplômes attestant de ses compétences et de son savoir-faire, explique Slate dans son article https://www.slate.fr/story/253321/lavis-desprit-dog-sur-leducation-dun-chiot. Il est aussi expert en relation homme/chien, comportementaliste certifié et cynologue. On ne s’improvise pas éducateur canin, le chien est un être sensible, à qui l’on doit imposer des règles, mais de manière bienveillante. D’ailleurs, Tony Sylvestre explique qu’éduquer un chien ne se fait pas en cinq minutes. Les nouveaux maîtres ont tendance à vouloir « tout, tout de suite », mais le chiot, lui, a besoin, comme un enfant, de temps pour assimiler la conduite à tenir ! Pour lui, l’éducation d’un chiot, est la base d’une relation parfaite entre celui qui deviendra un chien adulte et son maître. Un chien vit, selon les races, de 10 à 20 ans, autant que les bases soient posées dès le départ.

Qu’apprend-on avec la méthode Esprit Dog Chiot ?

La méthode Esprit Dog Chiot se déroule en plusieurs étapes avec de petites vidéos simples à comprendre. Vous apprendrez, par exemple, la marche en laisse, la propreté en quelques jours. On apprend aussi à instaurer la confiance avec son chien, comme expliqué plus haut. Une fois cette confiance établie, la méthode vous donnera les clés du codage canin avec des mots précis et immuables. Entre autres, si le chien assimile le mot « Assis », il peinera à comprendre « Assieds-toi » même si, pour nous, humains, cela veut dire la même chose.

Vous lui enseignerez aussi comment le sociabiliser avec les autres chiens, et par ailleurs à lui faire connaître sa « place dans la maison ». Je peux vous assurer que ce dernier apprentissage est primordial, le chien qui pense être au même niveau que son maître peut essayer de le dominer. Ou, comme les miens, s’installer sur le canapé au détriment de ses humains qui devront se frayer une petite place au bout du canapé. Ne négligez pas l’éducation d’un chiot, elle est primordiale pour votre sérénité, et par ailleurs et avant tout, pour le bien-être du chiot. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .