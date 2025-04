Des guêpes (trichogrammes) pour lutter naturellement contre les mites alimentaires

Vous avez déjà vu ces petits papillons marron virevolter dans votre cuisine, comme s’ils avaient élu domicile entre vos paquets de riz et de farine ? Félicitations, vous êtes l’heureux propriétaire d’une colonie de mites alimentaires ! Mais, avant de sortir le napalm ou de passer vos placards à la javel, il existe une solution 100 % naturelle, discrète et efficace : les trichogrammes. Et, tenez-vous bien : cette méthode est même validée et encouragée puisque le ministère de l’Agriculture, la nomme « Star des campagnes », dans ce document. Elles se nomment d’un nom étrange : trichogramme, de mini guêpes, redoutables contre les mites alimentaires, mais également contre la pyrale, et autres papillons invasifs ! Je tiens à remercier l’un de nos lecteurs, Grimm, qui nous a soufflé cette idée de sujet pour lutter contre les mites alimentaires. Découverte.

Un tueur silencieux… et microscopique

Le trichogramme, c’est une micro-guêpe (0,5 mm !) totalement inoffensive pour vous, vos enfants, votre chat et même votre carrelage. Mais, pour les œufs de la mite alimentaire (Plodia interpunctella, pour les intimes), c’est une autre histoire. Car cette mini-guêpe a un super-pouvoir : elle pond ses œufs à l’intérieur de ceux de la mite, empêchant ainsi toute future invasion de larves gloutonnes. On dit qu’elle est oophage ! Résultat ? Plus d’œufs, plus de larves, plus de papillons qui font de la voltige au-dessus du paquet de farine.

Mode d’emploi : simplicité maximale

Vous n’aurez pas besoin d’enfiler une combinaison d’apiculteur. Les trichogrammes sont vendus sous forme de diffuseurs (cartes ou capsules) à placer directement dans vos placards ou dans les endroits infestés. On en trouve facilement en jardinerie ou sur des sites spécialisés en biocontrôle.

Voici ce qu’il faut savoir avant de se lancer :

Il faut agir dès les premiers signes d’infestation , ou en prévention à certaines périodes (printemps/été).

, ou en prévention à certaines périodes (printemps/été). Un cycle complet de traitement dure environ 9 à 12 semaines, avec une recharge de trichogrammes toutes les trois semaines.

Pendant ce temps, vous ne verrez rien : ils bossent en silence, pendant que vous continuez à faire des cookies.

Pourquoi les préférer aux pièges collants ?

Méthode Avantage(s) Inconvénient(s) Trichogrammes Zéro pesticide, invisible, sans odeur, agit à la source Plus lents à agir, traitement à renouveler régulièrement Pièges à phéromones Capture les mâles, utile en prévention N’agit pas sur les œufs ni les larves Aérosols/insecticides Action immédiate, visible, facile à appliquer Contient des substances chimiques, dangereux pour la santé, inefficace sur les œufs

Adopter les trichogrammes, c’est faire un choix à la fois écologique et durable. On respecte l’environnement de la cuisine (et celui de la planète), on ne risque pas de contaminer la nourriture avec des produits toxiques, et surtout, on coupe court à la reproduction des mites sans avoir besoin de tout jeter. C’est aussi une solution idéalement complémentaire à une bonne hygiène des placards : vérifiez les dates de vos produits secs, stockez les aliments sensibles dans des bocaux hermétiques, nettoyez régulièrement les recoins (même ceux que vous ne regardez jamais).

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Alors, prêt à accueillir chez vous une armée invisible pour protéger votre riz et vos noisettes ? Les trichogrammes contre les mites alimentaires, c'est une solution naturelle, discrète, que je testerai sous peu. Et vous, seriez-vous tentés par ces alliés microscopiques pour en finir avec les mites alimentaires ?

