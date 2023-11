Selon l’étude effectuée par Ipsos pour l’Anses, 11 % des ménages en France ont été confrontés à une infestation de punaises de lit entre 2017 et 2022. Les résultats indiquent également qu’il n’existe aucune corrélation entre le revenu d’un foyer et sa propension à subir une telle infestation. Depuis sa création en 2017, l’entreprise française Ecomatelas a mis au point un traitement innovant et écologique pour désinfecter leurs matelas reconditionnés. Cela consiste à éliminer les punaises de lit, les acariens et les bactéries via des projections d’UV, de chaleur et d’air. Un triple traitement qui ne laisse aucune chance à ces parasites. La start-up héraultaise est pionnière de ce procédé de désinfection sans produits chimiques, 100 % écologique et bio, en France.

Un triple traitement pour éliminer les punaises de lit

Les punaises de lit font les gros titres de la presse nationale et internationale depuis plusieurs semaines. Ces dernières années, on constate une infestation de plus en plus élevée de ces insectes parasites en France. Depuis sa création en 2017, l’entreprise Ecomatelas s’est penchée sur un traitement innovant contre les punaises de lit, les acariens et tous les parasites pouvant infester les matelas. Un processus de désinfection innovant et, surtout, sans produits chimiques. Pour désinfecter ses matelas, la start-up française procède en trois étapes : la projection d’UV, la projection de chaleur et la projection d’air.

Une fois les matelas sélectionnés avec soin et remis à niveau, ils sont transférés dans une chambre d’inertage et d’hygiénisation, où ils sont soumis à un traitement thermique et UV. La projection d’UV permet de désinfecter la surface, tandis que la projection de chaleur (à plus de 80 °C) vise à désinfecter en profondeur le matelas afin d’éliminer les éventuelles punaises de lit qui se cachent un peu partout. La projection d’air à très haut débit, quant à elle, permet d’ôter les parasites et les poussières les plus tenaces. Ecomatelas a souligné qu’elle a mis au point ce procédé de désinfection en 2022, bien avant que les punaises de lit ne fassent la Une des médias.

Un procédé de désinfection sans produits chimiques, 100 % écologique et bio

Le traitement développé par Ecomatelas est sans produits chimiques, 100% écologique et bio. D’ailleurs, la machine de désinfection utilisée par l’entreprise est brevetée et certifiée par Bureau Veritas, une société spécialisée dans les essais, l’inspection, l’audit et la certification. Elle permet d’éliminer à 100 % les punaises de lit et à 99,9 % les bactéries et les acariens. Jérémie Adjedj, fondateur de la start-up héraultaise, a affirmé que des chercheurs de l’INELP (Institut national d’étude et de lutte contre la punaise de lit) ont concouru à la mise au point de ce procédé de désinfection. Il a fait remarquer que c’est une technique ultra-performante, innovante et unique en France. Selon lui, « chaque matelas reconditionné par Ecomatelas passe, pendant trois minutes, dans un grand tunnel, auquel aucune bestiole ne résiste ».

Des matelas reconditionnés, hygiéniques, sains et 100 % français

L'entreprise basée à Montpellier a souligné que ses matelas reconditionnés « sont parfaitement hygiéniques et aussi sains qu'un matelas neuf ». Des tests d'analyses microbiologiques sont effectués par un laboratoire indépendant avant et après désinfection. Hormis cela, les mousses sont remises à niveau systématiquement et passent également par des tests mécaniques d'affaissement et d'espérance de vie. Pour information, les matelas proposés par Ecomatelas sont issus des plus grandes marques de literie françaises, reconditionnés en France et vendus uniquement dans le pays. Par ailleurs, ils sont beaucoup moins chers que les matelas neufs. Plus d'informations : ecomatelas.fr.