Le saviez-vous ? Ce « petit » insecte est un redoutable prédateur naturel de la punaise de lit

Si vous suivez un tant soit peu les réseaux sociaux, les photos diffusées en ce moment ne sont pas très joyeuses et nous ne parlerons pas des conflits géopolitiques qui secouent le monde. Non, ce sont des punaises de lit que nous souhaitons vous parler, car elles inondent les médias en ce moment. Et chacun y va de sa petite photo d’une découverte sur un siège de train ou encore dans un lit d’hôtel ou d’hôpital ! Dans la nature, chaque animal ou presque possède un ou des prédateurs naturels. On peut alors se demander quels seraient ceux de la punaise de lit. Vous allez voir que votre avis sur la scutigère véloce va changer du tout au tout ! Vous ignorez ce qu’est la scutigère véloce ? Et pourtant, elle vit chez vous, c’est quasiment certain. Découverte.

Mais qui est donc la scutigère véloce ?

Cet insecte, vous l’avez forcément croisé le soir, traversant comme une formule 1 le sol de votre chambre… Elle est rapide, très rapide, et si votre premier réflexe est de vouloir l’écraser, il faut déjà réussir à viser ! Vous ne l’appelez pas Scutigère Véloce, mais mille-pattes ! Eh oui, cet insecte que l’on déteste et que l’on tente d’écraser adore dévorer les punaises de lit. D’ailleurs, les scutigères véloces mangent aussi les mites, les blattes ou les poissons argent, des bestioles dont nous aimerions nous passer. Bref, laissez les mille-pattes cohabiter avec vous, ils pourraient vous aider dans la lutte contre les punaises de lit.

Est-ce un prédateur réellement efficace ?

La scutigère véloce a beau être le prédateur naturel de la punaise de lit, il est impossible qu’elle éradique un matelas entier infesté d’insectes. En effet, la punaise de lit se reproduit à très grande vitesse. Et à moins de faire un élevage intensif de scutigères véloces, un ou deux spécimens présents chez vous ne viendront jamais à bout d’une armée entière de punaises de lit. Bon, au moins nous savons désormais que le mille-pattes ne se pointe pas juste pour nous faire peur et traverser le salon à tout berzingue à la nuit tombée.

Votre assurance multirisque habitation prend-elle en charge les punaises de lit ?

L’assurance habitation, que l’on soit propriétaire ou locataire, joue un rôle crucial dans la protection contre les dommages matériels et les responsabilités civiles. Elle intervient généralement en cas de sinistres découlant d’événements identifiés tels que les incendies, les dégâts des eaux ou les catastrophes naturelles. Concernant les punaises de lit et autres nuisibles, leurs dégâts ne sont pas pris en charge par votre assurance. À moins qu’une option spécifique ou une extension de vos garanties ait été conclue pour cette cause particulière.

Les assureurs prenant en charge ce type de sinistre sont rares. Cependant, avec la prolifération actuelle, les choses commencent à changer et cette prise en charge est de plus en plus demandée. Les assurances habitation n’assurent généralement rien concernant les frais liés à la désinsectisation de l’appartement ni les divers dommages causés par les nuisibles à votre habitation. Renseignez-vous auprès de votre assureur pour savoir s’il propose cette option, mais avant que votre maison ne soit touchée par les punaises de lit, évidemment ! Avez-vous été confronté à ces fameuses punaises de lit récemment ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .