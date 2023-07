18 Wheels, l’invention d’un véhicule électrique tout-terrain doté de 18 roues

Les designers ne manquent pas d’imagination quand il s’agit de concevoir des véhicules électriques inhabituels. De la voiture à pédales Cyclospace au Cyberquad de Tesla, en passant par la moto volante LMV 496 du constructeur français Lazareth, Internet regorge des inventions qui méritent d’être considérées. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un véhicule tout terrain électrique assez étonnant de par son design et ses performances. Conçu par la start-up finlandaise 18 Wheels, celui-ci se distingue principalement par sa maniabilité et sa façon de se déplacer qui rappelle quelque peu celle d’un mille-pattes.

Une suspension unique en son genre

En effet, l’engin est équipé de 18 roues qui intègrent chacune un moteur électrique pour une efficacité accrue en toutes circonstances. En plus d’être flexibles, celles-ci adoptent une structure externe à poils de brosse à dents, ce qui les rend compatibles avec n’importe quelle surface. Selon les affirmations de 18 Wheels sur son site web, grâce à cette suspension innovante, le véhicule électrique tout terrain est sans danger pour la nature et ne détruit pas le sol. Et ce, tout en faisant preuve d’une performance incroyable et inégalée, que ce soit sur un terrain accidenté, boueux, sablonneux ou dans l’eau.

Des performances époustouflantes

La start-up finlandaise basée à Helsinki promet aussi une conduite plus douce par rapport à ce qu’offre un engin tout-terrain traditionnel à quatre roues. « Notre véhicule tout-terrain est capable de surmonter de gros obstacles à grande vitesse. Je veux dire des rochers jusqu’à 35 centimètres de haut, des arbres tombés et des bordures. Il peut rouler sur des escaliers. Je crois qu’aucun autre véhicule sur cette planète ne peut faire cela », a expliqué le fondateur de 18 Wheels, Eldar Aliev, rapportent nos confrères d’Autoblog.

Bientôt un prototype final

Par ailleurs, la jeune entreprise indique sur son site web que ce véhicule tout-terrain équipé de 18 moteurs électriques utilise des matériaux recyclables comme composants. Sa vitesse maximale est de 30 km/h. Désormais, étant donné que les essais réalisés avec le premier prototype se sont révélés prometteurs, l’équipe prévoit de présenter le prototype final en octobre prochain. 18 Wheels est également à la recherche de financement pour les dernières étapes de la finalisation de son produit. Plus d’infos : 18wheels.fi.