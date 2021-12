Cyberquad : Tesla lance les précommandes d’un véhicule électrique pour les enfants de 8 ans et plus

Nous avons probablement tous possédé une petite voiture à pédale pendant notre enfance… Les plus chanceux ont même pu s’exercer à la conduite à bord d’une mini-voiture électrique… Et ces jouets qui permettent aux enfants de faire comme papa ou maman restent des incontournables de Noël !

Et le géant américain Tesla n’a probablement pas oublié que ce jouet était une star dans le cœur des enfants… Le constructeur américain vient en effet de dévoiler le CYBERQUAD, un petit véhicule pour les enfants de 8 ans et plus… Avec un prix annoncé de 1900 dollars, il ne se destine pas à toutes les bourses… Mais ils pourraient séduire les enfants ou les parents qui possèdent déjà le modèle grandeur nature. Présentation !

Les voitures pour enfants, star des cadeaux de Noël

Qui n’a jamais rêvé de se retrouver au volant de l’Aston Martin DB5 de James Bond, ou d’une Audi R8 Spyder électrique ? Tous les parents qui ont un jour offert ce genre de jouet à Noël se souviennent de la balade obligatoire dans le froid du 25 décembre pour essayer l’engin…

Cette année, ou probablement pour Noël 2022, le Cyberquad pourrait donc se retrouver aux pieds des sapins de Noël. Il est d’ailleurs déjà en précommande et devrait être expédié sous 2 à 4 semaines… Cela risque de faire un peu juste pour ce Noël 2021.

Un mini Cybertruck ?

Deux ans après la présentation du Cybertruck, c’est donc le Cyberquad qui fait son apparition… A près de 2000€, c’est un budget conséquent… Mais pour ce prix, votre enfant aura le droit à un cadre en acier noir, un siège rembourré… Mais également une suspension réglable et des freins arrière à disques !

Pour pouvoir frimer sur les allées de votre jardin, le Cyberquad s’équipe de barres lumineuses à LED du plus bel effet ! Avec une autonomie de 24 kilomètres et une vitesse de pointe de 16 km/h tout de même, il faudra penser à ajouter un casque à votre loupiot quand il s’assiéra derrière le volant !

Trois vitesses différentes pour ce mini Tesla électrique… Et 5 heures pour la recharger ! Un joujou de luxe qui ne devrait cependant pas être livré avant Noël ! Dans l’annonce de précommande, Tesla met en garde les futurs acheteurs par cette phrase :

“Cyberquad for Kids commencera à être expédié dans 2 à 4 semaines. Les commandes ne sont pas garanties d’arriver avant les vacances.” D’ailleurs à l’heure où nous écrivons, il est même déjà en rupture de stock sur le site ! Coup de pub ou réel nouveau véhicule, on vous laisse juger par vous-même !

Mais pourquoi ces jouets plaisent tant aux enfants ?

Faire comme les grands, c’est le but de tout enfant, et s’il y a bien un objet qui reprend cette fonction, c’est la mini-voiture… Les véhicules pour enfants se déclinent en tracteur, moto, quad, voiture de luxe ou encore berline classique… Et les enfants prennent un plaisir certain à reproduire les gestes de leurs parents… Ne soyez pas étonné si vous êtes un conducteur un peu vindicatif, de voir votre enfant jurer au volant… Les chiens ne font pas des chats !

Les enfants adorent klaxonner, freiner, accélérer, et préfèrent les voitures électriques, plus réalistes que celles à pédales… Elles font du bruit quand elles roulent et peuvent aussi aller plus vite ! Il existe pléthore de voitures pour enfants, mais celles qui ont le plus de succès sont les répliques de véhicules existants !