Lazareth : l’invention d’une moto électrique qui déploie ses roues pour se transformer en véritable moto volante

Mais qu’ont-ils tous à vouloir faire voler des engins étranges ? Après le fameux JetRacer de Franky Zapata ou la voiture volante de XPeng Heitech, dont le premier vol public a été effectué quelques jours auparavant, c’est au tour d’un autre Français, Ludovic Lazareth, de proposer un étrange engin volant. Avec la Lazareth LMV 496, l’inventeur français pourrait bien être le premier à proposer une moto volante. Un projet qui murit depuis de longues années dans la tête de l’inventeur, puisqu’il a été pensé en 2016, puis présenté en 2019… Après près de dix années de recherches et de développement, la première moto volante fendra-t-elle le ciel de 2023 ? Découverte.

La Lazareth LMV 496, la moto du futur !

Ludovic Lazareth est déjà à la tête de son entreprise qui construit des voitures et des motos d’exception du côté d’Annecy. En décembre dernier, il a ouvert les portes de son atelier à plusieurs médias français, dont BFM TV, pour dévoiler son « nouveau joujou » : une moto volante digne des plus grands films de science-fiction, la LMV 496. Pour son inventeur, cette moto volante est « l’avenir de la mobilité du futur ». En effet, elle permettrait de rouler sur route quand les conditions de circulation sont bonnes et de s’envoler dans les airs pour éviter les embouteillages, par exemple ! Inspirée du modèle 847 de la marque, elle dispose de 4 roues pendulaires de 4691 CC et s’équipe d’un moteur V8 Maserati, rien que ça ! La LMV 496 permet, en appuyant sur un bouton, de voir les roues venir se « ranger » à l’horizontale pour transformer la moto en véhicule volant !

Comment a-t-il conçu son engin volant ?

Afin que cette moto puisse voler, il a fallu l’alléger au maximum évidemment et inventer un système qui assurerait aux roues de se plier et de se déplier comme des ailes. Côté poids, elle ne pèse que 140 kg, mais elle est capable de supporter jusqu’à une tonne. Pour alléger la moto, le constructeur a opté pour un engin hybride. Il a donc abandonné le moteur Maserati pour un moteur électrique homologué pour rouler sur route. Mais pour voler, le moteur électrique ne suffisait pas. Par conséquent, l’inventeur a équipé le centre de chaque roue de turbines JetCat tournant à 96 000 tours par minute. Ce qui lui confère une poussée de 240 kg, soit une puissance de 1300 chevaux. L’inventeur de cet engin exceptionnel confie lors de son interview que la motorisation hybride sera probablement l’avenir de la mobilité. À l’avenir, il faudra être capable de produire des engins électriques pour la ville et thermiques pour la route !

Avec ou sans pilote, c’est vous qui voyez !

Outre son moteur hybride pour un usage sur terre ou dans les airs, la LMV 496 est aussi pilotable physiquement avec le guidon ou via un drone pour la piloter à distance. Cette moto volante ne vous rappelle-t-elle pas les robots Transformers ? Si vous ne connaissez pas encore Lazareth, vous avez sûrement déjà vu certaines de ses créations pour le cinéma.

Le Haut-Savoyard est effectivement à l’origine de la voiture de Taxi 4, de la moto de Batman pour le jeu vidéo Gotham Nights ou encore de la moto de Mathieu Kassovitz dans le film Babylone AD. Selon l’inventeur, les premiers essais ont été concluants et un essai sera réalisé lors du Gitex de Dubaï (octobre 2023). Si la LMV 496 venait à être commercialisée, elle couterait environ 500 000 €. Oui, vous avez bien lu. Il va falloir gagner au Loto pour se la payer, non ?