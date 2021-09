Speeder : JetPack Aviation annonce la commercialisation de sa moto volante pour 2023 !

Il y a deux ans, Jet Pack Aviation présentait le Speeder, une moto volante ultra rapide, destinée aux militaires et secours. Elle est désormais disponible en précommande… JetPack Aviation est une start-up fondée en 2016 qui a pour objectif de développer des VTOL, ou véhicule à décollage vertical. L’entreprise peut sembler récente, ou du moins sa création, mais son origine remonte à 1984…

Lors de Jeux Olympiques de Los Angeles, Nelson Tyler, ingénieur chez JetPack Aviation présentait la Rocket Belt ou ceinture fusée. Et en 2015, c’est David Mayman, le PDG et fondateur de JetPack Aviation qui effectuait son premier vol autour de la Statue de la Liberté…

Ils étudient le concept de moto volante (Speeder) depuis plusieurs dizaines d’années, et cette fois-ci elle devient réalité… Il se murmure même qu’une institution militaire d’Asie du Sud Est aurait passé commande ! Qui ? Combien ? Rien n’a filtré ! Mais le Speeder est bien en précommande !

Des tests concluants pour la Speeder

Jetpack Aviation annonce que sa moto volante sera bien commercialisée dès 2023. Après des tests concluants, le Speeder sera donc proposé en deux versions différentes. Les précommandes viennent donc d’ouvrir avec le modèle Recreational Speeder, moins puissant que l’autre modèle mais destiné à ceux qui n’ont pas de licence de vol…

Le Military Speeder, lui sera réservé aux pilotes expérimentés et bien entendu vendu sur justificatif. Le Recreational Speeder coûtera la modique somme de 320 000€ pour cette ouverture de précommande… Le prix de cette nouvelle technologie !

Les caractéristiques techniques du Speeder

Techniquement, le Speeder fonctionne pour le décollage et l’atterrissage comme tous les VTOL, donc à décollage vertical. La stabilisation de la moto volante se fait via le logiciel JetPack Aviation conçu uniquement pour le Speeder. C’est par le biais d’un système de gestion autonome de l’appareil, que les moins expérimentés des pilotes pourront s’envoler à moto ! Un écran de navigation 12 pouces viendra guider le pilote ainsi qu’un système radio.

La vitesse maximale du Recreational Speeder devrait atteindre 96 km/h avec une toute petite autonomie de 15 minutes… C’est quand même très peu au vu du prix de l’appareil non ? Pour le Military Speeder, il serait prévu une vitesse maximale de 240 km/h pour une autonomie située entre 10 et 22 minutes… Rappelons que celui-ci se destine à l’intervention plus rapide des secours sur les lieux d’accident.

La commercialisation reste pour le moment prévue pour 2023. Cependant, JetPack Aviation souhaite continuer à réaliser de nombreux tests pour assurer la fiabilité de son Speeder. Si la société vise bien le grand public, elle se concentre aussi sur le Military, qui sera destiné à l’armée, services de secours, de transports ainsi qu’à l’aéronautique.

JetPack affirme que la FAA (Federal Aviation Administration) a bien validé son innovation… Mais rien ne filtre sur cette accréditation, et JetPack continue d’entretenir le mystère sur les deux modèles de Speeder… 320 000 € à investir avec si peu d’informations, il faut quand même être sacrément gonflé !

Rien ne filtre non plus sur la manière dont pourront se déplacer les Speeder dans le ciel finalement… Il va peut-être falloir rapidement encadrer ces nouveaux modes de déplacements au risque de voir de nombreux accidents en vol se produire ?