Sonin Hybrid : un drone de secours volant à 225 km/h pour venir en aide aux pompiers lors de catastrophes !

Lors de catastrophes naturelles, comme on a pu le constater lors des inondations dans le Sud de la France, les secours peinent à rejoindre les lieux sinistrés. La vitesse de réaction des secours peut souvent faire la différence et sauver des vies humaines. Les drones semblent les plus à même de résoudre le problème du temps d’arrivée des secours !

Le constructeur américain Sonin Hybrid va déployer les Recruit, des drones spécialement conçus pour les services d’intervention. Un peu comme le drone pompier EHang équipé de lance ou encore le drone pompier français Air Marine que nous vous avons présenté il y a quelques semaines. Le drone d’aujourd’hui est un quadricoptère qui vole à 225 km/h pour aider à la reconnaissance des lieux et à la recherche des victimes.

Le Recruit a été pensé pour voler plus loin, plus vite et surtout plus longtemps. En effet grâce à un système hybride qui lui permet de recharger ses batteries en pompant dans le réservoir d’essence, il peut voler durant trois heures ! Il possède évidemment un moteur électrique mais le groupe électrogène embarqué lui permet de recharger ses batteries en vol.

Il ne se destine pas au sauvetage mais est une aide précieuse pour la reconnaissance des lieux. Lors de tempêtes, tsunamis ou tremblement de terre, les routes sont souvent inaccessibles et le temps est compté. Les secours peuvent ne pas voir une victime ou arriver trop tard faute d’avoir des informations précieuses quant à la situation géographique de potentielles victimes ou blessés.

Crédit photo : Sonin Hybrid

Lors de gigantesques incendies, il peut aussi repérer les foyers afin d’aiguiller les bombardiers d’eau de la manière la plus précise possible.

Un quadricoptère suréquipé !

Le Recruit peut non seulement voler à 225 km/h et atteindre des lieux isolés bien plus vite qu’un hélicoptère. Une caméra 4K/30 ips équipe le Recruit afin de pouvoir transmettre les images en temps réel. Et, même en reconnaissance nocturne, il sera d’un grand secours puisqu’il dispose d’un zoom X 30 et d’un projecteur ultrapuissant de 6000 lumens… Pour voir comme en plein jour !