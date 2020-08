Cette invention française permet de transformer n’importe quel avion de ligne en bombardier d’eau

L’été n’est pas terminé, pourtant les incendies ont déjà ravagé des centaines d’hectares de forêts à Martigues, Anglet ou ailleurs. Ces incendies sont, chaque fois, des drames pour la Planète et pour les habitants qui voient leurs poumons verts partir en fumée. Qui plus est, ces incendies sont souvent l’œuvre de pyromanes détestables et inconscients.

Aujourd’hui notre seul moyen aérien de lutter contre les incendies géants sont les mythiques Canadair rouges et jaunes de la Sécurité Civile. Avec l’entreprise Kepplair Evolution qui collabore avec l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, cela pourrait bien changer !

La technologie que développe les deux partenaires se nomme KIOS. Elle permettra de transformer n’importe quel avion biréacteur en bombardier d’eau. Aujourd’hui c’est déjà possible, et il existe deux solutions. Transformer un avion de ligne type BAe 146 en bombardier d’eau, mais le retour en arrière n’est pas possible. Ou installer un système MAFFS sur les avions-cargos, mais ce procédé est réservé aux avions militaires.

KIOS, un système amovible et intelligent

KIOS ce sera donc un système amovible qui permettra de transformer un avion de ligne en « Canadair« . Puis, de revenir à son état originel. C’est d’ailleurs un Airbus A310 qui fait office de banc d’essai pour Kepplair Evolution.

Avec le futur système amovible, Kepplair proposera un avion qui pourra embarquer jusqu’à 31 mètres cubes d’eau. Il sera capable de couvrir de larges zones à bombarder sans aller-retour incessants au lieu de pompage. Lorsqu’il ne servira pas à transporter de l’eau, il aura une vocation logistique ou sanitaire. Adaptable sur de gros porteurs comme l’Airbus A320 ou le Boeing 777, il viendra directement concurrencer le système MAFFS américain.

Ce nouveau système pourrait permettre aux Sapeurs-Pompiers de lutter plus efficacement contre les incendies de forêts… Incendies qui, malheureusement se généralisent dans tout le pays et plus seulement au Sud de la France. Une innovation française à suivre de près !