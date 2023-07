Ah les moustiques ! Ils sont nos grands ennemis des soirées en terrasse et des apéros entre amis. Satanées bestioles qui vous préviennent par un bruit d’aéronef en déroute de leur arrivée, puis qui se posent et se délectent en suçant votre sang savoureux ! Pour l’extérieur, à part planter des géraniums, faire brûler du marc de café ou vous enduire de citronnelle, nous n’avons pas réellement de solutions ! Cependant, pour protéger votre intérieur, la solution viendra peut-être du géant suédois, IKEA, qui vient de lancer un rideau révolutionnaire. Il s’appelle LILL et fera office de voilage, mais également de moustiquaire grâce à sa fabrication en maille de polyester recyclé. Découverte.

Les rideaux LILL d’IKEA, qu’est-ce que c’est ?

Les moustiques attaquent : pas de panique ! On a déniché pour vous une révolution IKEA qui enterre définitivement les moustiquaires. Un tour de force signé par le géant suédois, qui éloigne tous ces insectes indésirables de votre intérieur cet été… et c’est une véritable explosion de vente. On connaît tous IKEA, l’entreprise leader international des solutions pour chaque pépin domestique. Avec l’arrivée des beaux jours et leurs lots de petites créatures attirées par la chaleur, vous pouvez compter de nouveau sur la marque scandinave pour imaginer des solutions innovantes vous simplifiant la vie. Et accessoirement, faire barrage aux moustiques qui prendraient votre maison pour un hôtel.

Présentation « technique » du rideau à mailles LILL d’IKEA

Cette année, IKEA propose donc les rideaux LILL qui se présentent sous la forme de magnifiques rideaux au tissu en mailles transparentes. En d’autres termes, ils sont conçus comme de vrais rideaux et laissent, de ce fait, entrer la lumière. Toutefois, grâce au matériau utilisé, du polyester recyclé, ils sont aussi un rempart contre les moustiques. Cette fois, ils ne passeront pas entre les mailles du filet, comme ce peut être le cas avec les trous de la raquette électrique. Ces rideaux à mailles d’IKEA mesurent 280 cm en largeur et 300 cm en longueur chacun et sont prêts à être taillés selon vos envies. Cerise sur le gâteau, ils sont dotés d’une fermeture éclair en haut pour un accrochage facile et direct sur la barre. Chaque rideau pèse seulement 400 g.

Que faut-il savoir de plus sur les rideaux à mailles LILL ?

Nous ajouterons à cette description que les rideaux LILL sont fabriqués à 100 % en polyester recyclé. En plus, en optant pour ces rideaux, vous faites concrètement un geste pour la planète en donnant une nouvelle vie à des bouteilles en plastique PET ou à d’autres sources de polyester. Pour entretenir ces rideaux à mailles, rien de plus simple. Ils peuvent rétrécir de 2 % au maximum, mais pour les garder au top, il suffit de suivre ces recommandations d’entretien : lavez-les en machine à 40 °C maximum, programme délicat, évitez d’utiliser de la javel ou du blanchisseur, laissez-les sécher à l’air libre et repassez-les à basse température, 150 °C maximum. Le nettoyage à sec n’est pas nécessaire. Et à ce prix-là, il serait insensé de passer à côté de cette opportunité. Foncez, votre tranquillité est à portée de clic pour 4,99 € seulement. Plus d’informations : ikea.com