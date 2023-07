Et voilà, nous sommes enfin en été, le soleil brille, la chaleur nous caresse le corps et nous réchauffe les cœurs ! Cependant, il ne vous a pas échappé que l’été est aussi la saison préférée des moustiques, qu’ils soient des « cousins » ou des « tigres », peu importe. Ils arrivent en émettant un bourdonnement aigu reconnaissable entre tous, rôdent autour de vous, passent à l’attaque et vous piquent. Quelques minutes plus tard, vous vous retrouvez avec une belle cloque qui démange et votre soirée est gâchée. Pas de panique, nous vous avons déniché trois bons plans de moustiquaires de fenêtres ! S’ils vous attaquent dehors, au moins, ils ne rentreront pas dans votre maison et c’est déjà une excellente chose. Découverte.

La moustiquaire porte battante L100 cm x H220 cm

La moustiquaire porte battante de la marque NO NAME est un choix pratique et efficace pour protéger votre intérieur des insectes. Fabriquée en aluminium blanc, cette moustiquaire offre à la fois durabilité et esthétique. Avec des dimensions de L100 cm x H220 cm, elle convient parfaitement aux portes standard. La toile de couleur grise permet une bonne visibilité tout en empêchant les insectes de pénétrer à l’intérieur. Cette moustiquaire est également lavable, ce qui vous permet de la maintenir propre et hygiénique. Sa structure en aluminium blanc assure une résistance et une stabilité optimales.

De plus, la moustiquaire est ajustable, ce qui signifie qu’elle peut être adaptée aux dimensions de votre porte. Pour l’installer, il suffit de la fixer à l’aide de vis, assurant ainsi une fixation solide. En résumé, la moustiquaire porte battante de NO NAME est un choix idéal pour ceux qui recherchent une solution pratique et efficace, gardant les insectes à l’extérieur tout en permettant une circulation d’air optimale à l’intérieur. Cette moustiquaire de porte est vendue actuellement au prix de 23,99 €* au lieu de 55,42 € sur Cdiscount.

La moustiquaire de Fenêtre 150 × 500 cm maille en Nylon avec bande Auto-Adhésive

Les moustiquaires de fenêtre 150 × 500 cm en maille de nylon, portant la marque FREOSEN, sont spécialement conçues pour les fenêtres et sont fabriquées en polyester, pour un entretien et une réinstallation ultérieure plus aisés. Grâce à leur système autoadhésif, leur installation et leur retrait sont rapides et pratiques. Fixez-les simplement sur le cadre de la fenêtre et retirez-les facilement lorsque vous souhaitez ouvrir ou fermer les fenêtres. De plus, elles sont découpables pour s’adapter parfaitement à la taille de vos fenêtres, grâce au ruban de fixation inclus.

Leur matériau en fibre antioxydant haute densité leur confère une résistance exceptionnelle à la déchirure, au feu, à la corrosion, tout en étant légères et respirantes. La structure de couleur blanche s’harmonise facilement avec la plupart des décors. La moustiquaire se fixe à l’aide de scratch. Avec ces moustiquaires de fenêtre, vous pouvez profiter d’un environnement intérieur sain et sans insectes gênants. La moustiquaire de Fenêtre 150 x 500 cm maille en Nylon avec bande Auto-Adhésive est vendue au prix de 17,79 € au lieu de 34,99 € sur Cdiscount.

La moustiquaire de fenêtre STOR INSECT

La moustiquaire de fenêtre STOR INSECT est un produit de qualité conçu pour protéger votre intérieur des insectes indésirables. Il s’agit d’une moustiquaire enroulable spécialement conçue pour les fenêtres. Avec ses dimensions de L160 x H170 cm, elle convient parfaitement à la plupart des ouvertures de fenêtres standard. Fabriquée en aluminium blanc, sa structure est à la fois solide et durable. La toile de couleur grise offre une bonne visibilité tout en empêchant les insectes de pénétrer à l’intérieur. La moustiquaire est recoupable en largeur et en hauteur pour s’adapter à vos besoins spécifiques.

Facilement lavable, elle reste propre et hygiénique. Le système de fermeture à enroulement vertical permet une utilisation pratique et efficace. Pour l’installer, il suffit de la fixer à l’aide de vis, assurant une stabilité optimale. La moustiquaire de fenêtre STOR INSECT s’avère donc être un choix idéal pour ceux qui cherchent à profiter d’un environnement intérieur sans insectes, tout en bénéficiant d’un produit résistant et facile à utiliser. Cette moustiquaire adaptable est vendue au prix de 36,79 € * seulement sur Cdiscount.

*Les prix ont été relevés le 4 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.