Des chercheurs japonais inventent un spray « aqueux » et sans pesticides qui empêche les moustiques de voler

L’été est là, les vacances aussi pour certains, si elles approchent pour les autres. Cependant, cette période est aussi synonyme du retour des moustiques. Ces satanées bestioles rôdent autour de vos oreilles, foncent puis vous piquent pour se délecter de votre délicieux sang… Ces moustiques sont finalement de petits vampires en puissance, mais certains d’entre eux, et notamment les moustiques tigres, peuvent également être vecteurs de maladies graves. Lors du sommet asiatique de la dengue, l’une des maladies transmises par le moustique tigre, des scientifiques japonais ont présenté leur invention. Cette dernière se présente comme un spray absolument révolutionnaire, qui a la particularité d’être totalement exempt de pesticides. Découverte de cette invention qui pourrait changer le monde et nous débarrasser des moustiques une bonne fois pour toutes !

Quelle est cette invention japonaise ?

Les moustiques qui viennent nous piquer peuvent transmettre de nombreuses maladies comme le chikungunya, la dengue, le Zika, l’encéphalite japonaise ou la fièvre du Nil occidental. Par ailleurs, ils sont aussi vecteurs de maladies parasitaires comme le paludisme ou la filariose lymphatique. Des maladies potentiellement mortelles, particulièrement dans les pays tropicaux. La société japonaise KAO a présenté une découverte primordiale dans la lutte contre la prolifération des moustiques. Les détails de leur invention ont été publiés dans la revue Scientific Reports. Conçue en observant la nature même du moustique, cette découverte consiste en un spray qui neutralise les moustiques sans utiliser de pesticides.

Comment fonctionne ce spray et comment est-il fabriqué ?

Après de multiples et minutieuses observations du moustique, les scientifiques se sont aperçus que le corps d’un moustique est recouvert d’une substance hydrophobe. Cette dernière lui permet, par exemple, de se poser sur l’eau, de ne pas être mouillé lorsqu’il pleut et de se poser sur votre peau, même si celle-ci est humide. Ils ont également constaté que les moustiques ne pouvaient pas se poser sur la peau, si leurs pattes étaient recouvertes d’une substance grasse comme l’huile de silicone.

Ils ont alors inventé un spray contenant une solution aqueuse de tensioactifs, qui va modifier le comportement en vol du moustique. Jugée sans danger pour l’homme, cette solution va mouiller le corps du moustique et le neutraliser, une fois pulvérisée sur ce dernier. Il ne pourra plus voler et finira par mourir. De plus, en le recouvrant, la solution imaginée par les Japonais bloquerait aussi ses spiracles, les organes qui lui servent à respirer. Si vous constatez la présence de moustiques tigres, en France, pensez à les signaler sur la plateforme ANSES.

Une autre solution sans pesticides ?

Les bombes anti-insectes contiennent généralement de puissants pesticides, qui vous intoxiquent presque autant que les moustiques que vous visez. Les raquettes électriques sont, reconnaissons-le, de véritables engins de torture, qui brûlent vifs les moustiques qui s’en approchent. De plus, il est difficile, voire impossible d’attraper tous les moustiques. Au lieu de les tuer, le plus simple est de les empêcher de rentrer chez vous, sans vous enfermer à l’intérieur. Depuis quelques années, les moustiquaires magnétiques sont très prisées des clients. Elles s’installent en quelques minutes sur la fenêtre et forment des rideaux contre les moustiques. Ces rideaux moustiquaires n’empêchent pas un enfant ni un animal de passer, mais se referment et se magnétisent dès le passage. C’est un outil pratique, financièrement accessible et écologique pour faire rempart contre les moustiques. Vous trouverez ce type de moustiquaires magnétiques sur Cdiscount, Leroy Merlin ou Amazon.

