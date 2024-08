Frelons asiatiques : pourquoi septembre est-il le mois de tous les dangers pour les abeilles ?

J’ignore si le printemps détestable que nous avons subi cette année en Île-de-France a empêché les frelons asiatiques de proliférer, mais j’en ai capturé très peu dans mes pièges bouteilles. Ce qui n’est pas le cas des mouches qui pullulent cette année. Depuis quelques jours, dans certains départements comme ici dans le Loir-et-Cher ou ici dans la Loire, ils reviendraient en force. Ces insectes, classés nuisibles en 2012, n’en finissent plus de traquer les abeilles, si précieuses pour la biodiversité. Il n’y a rien d’étonnant à cela, car septembre est le mois le plus critique pour les abeilles. Avant de s’endormir pour l’éternité, les frelons asiatiques vont avoir besoin de forces pour assurer la pérennité de l’espèce. Installer des pièges dès maintenant et jusqu’à la mi-octobre est donc essentiel pour protéger les abeilles. Je vous explique tout immédiatement.

Un mois dangereux pour les abeilles

Les frelons asiatiques en septembre, ce n’est pas une nouveauté. Cependant, cette année, avec un printemps frais, le phénomène habituel a été quelque peu retardé. Selon plusieurs apiculteurs interrogés par le journal belge, Rtbf.be, ce phénomène connu d’invasion tardive devrait se produire en septembre, soit plus tard qu’à l’accoutumée. « On est encore dans la période où ces nids n’ont pas produit les individus reproducteurs qu’on retrouvera l’année prochaine », explique Louis Moneger, apiculteur amateur et enseignant au rucher école de Bruxelles. Le problème étant, que ces reproducteurs vont bien finir par sortir du nid, pour féconder les reines, qui iront ensuite se terrer jusqu’au printemps prochain. Neutraliser les nids en septembre, c’est donc neutraliser les reproducteurs, et éviter de nouvelles colonies futures.

Un manque de pollen

Bien entendu, le premier danger pour les abeilles sera d’être dévorées par les reproducteurs à la recherche de protéines, et de sucre. Cependant, un autre élément est à considérer en septembre, pour les abeilles. Ce premier mois d’automne est celui pendant lequel les abeilles cherchent de la nourriture et du pollen, pour l’hiver. Or, la présence massive du frelon asiatique en septembre, provoquera un stress sur l’abeille, qui n’ira pas rechercher de nourriture. Le manque de pollen en automne entraînera un effondrement des populations d’abeilles au printemps prochain. Un effondrement qui entraînera la disparition de la colonie.

Repérer les nids, et piéger les frelons asiatiques en septembre

Vous l’aurez compris, le piégeage doit continuer en ce mois de septembre, et doit même s’intensifier selon les experts. Bien entendu, l’idéal étant de découvrir un nid, et de faire appel à un professionnel pour le détruire dans sa totalité. Néanmoins, ils ne sont pas toujours faciles à repérer, et s’ils sont sur un terrain privé, le propriétaire n’a aucune obligation de procéder à la destruction. Aucune loi n’encadre, pour le moment, la lutte contre le frelon asiatique. Quant au piège, il faut les choisir, sélectif, avec un appât déjà préparé, ou à base d’un tiers de bière, d’un tiers de vin blanc et d’un tiers de sirop de cassis.

Ces pièges sont parfois décriés pour leur manque de sélectivité. Néanmoins, ils se révèlent efficaces contre les frelons asiatiques, et épargnent les abeilles, repoussées par l’odeur d’alcool. Et, vous ? Allez-vous installer des pièges dès maintenant dans votre jardin pour préserver les abeilles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

