Des plantes carnivores pour venir à bout des mouches... En voilà une bonne idée !

Vous avez probablement remarqué que les mouches s’invitent largement dans votre maison en été… Et il n’est pas si évident que cela de s’en débarrasser… Elles volent, bourdonnent à vos oreilles, se posent n’importe où, excitent vos chiens et chats… Une tannée ces mouches !

Il existe bien entendu des moyens chimiques pour se débarrasser des mouches ! Mais saviez-vous que certaines plantes se nourrissent de ces indésirables insectes ? Les plantes carnivores ne vous dévoreront pas le doigt si vous les touchez. En revanche, elles se feront un plaisir de refermer leurs mâchoires végétales sur les mouches et moucherons qui s’aventurent à les explorer ! Voici cinq plantes carnivores qui vous aideront à exterminer les mouches de votre maison !

Comment les plantes carnivores piègent les mouches ?

Les plantes carnivores émettent des odeurs qui attirent les insectes. Elles sont aussi pourvues de jolies couleurs qui agissent comme un aimant sur certaines espèces d’insectes. Les feuilles d’une plante carnivore sont recouvertes d’une sorte de colle qui va immobiliser les proies. D’autres se présentent comme des entonnoirs qui se refermeront sur les insectes explorateurs. La plante va littéralement digérer les insectes grâce à des enzymes. Les insectes vont couvrir les besoins en azote de la plante carnivore. Et vous n’aurez plus de cadavres de mouches qui traînent sur votre sol !

La dionée ou vénus

C’est la plus connue des plantes carnivores ! La dionée est une plante vivace qui, comme toutes les plantes carnivores, demande peu d’entretien. Ses feuilles que l’on dirait piquantes se referment sur les proies. Cette plante émet un parfum qui attirent les mouches. Pour être au top de sa forme, elle a juste besoin de lumière, d’humidité. Pour la conserver, cette plante doit passer 3 mois au repos et à une température inférieure à 10°C.

La pinguicula ou grassette

Cette plante carnivore possède de petites fleurs blanches et piègent les mouches grâce à ses feuilles. Elles sont recouvertes d’une substance collante… Qui s’y pose s’y colle ! Elle se plaira en intérieur et devra être placée mi-ombre, mi-soleil. La grassette demande un arrosage constant et n’aime pas le froid !

Le drosera ou rossolis

Le drosera est peut-être la plus jolie des plantes carnivores… Elle possède des feuilles rondes et de grandes fleurs rouges qui semblent si délicates. Les mouches ou insectes s’engluent sur les feuilles de cette plante puis s’enroulent autour de la proie pour les digérer. Le drosera aimera un substrat humide et un arrosage régulier.

Le cephalotus ou cruche à eau d’Albany

Le cephalotus se reconnaît grâce à ses énormes gorges dans lesquelles les mouches se posent. Cette plante est un piège passif, en effet, les feuilles sont classiques. Mais, à l’intérieur de la gorge se trouve un liquide, dans lequel l’insecte va se noyer avant d’être digéré par la plante.

Pour cette plante carnivore, il faut éviter les pots à réserve d’eau, car ses racines sont sensibles. Elle aimera garder une certaine humidité et évoluer dans un milieu humide. Cette plante est parfaite pour les mouches de la salle de bain par exemple !

Le sarracenia ou plante trompette

De longues trompes se dressent tels des stalactites pour piéger les mouches. Comme pour le cephalotus, le sarracenia dispose d’un liquide au fond des gorges qui va noyer les insectes et les empêcher de remonter. La plante trompette aura besoin de beaucoup de lumière… Le piège idéal à poster près de vos fenêtres donc. Pour l’entretien, cette plante doit conserver un sol humide et bénéficier d’un arrosage régulier, mais pas trop abondant.

Cette liste n’est pas exhaustive puisqu’il existe plus de 700 espèces de plantes carnivores. Mais ces cinq plantes sont les plus faciles à cultiver dans nos intérieurs, et les plus faciles à trouver dans le commerce également.