No Make Up ! la nouvelle mode du « sans maquillage » envahit le monde… Et c’est une bonne nouvelle !

Non ! Se maquiller quand on est une femme n’a rien d’obligatoire ! Cela ne prouve pas non plus une quelconque féminité ! C’est ce que tend à démontrer le mouvement « No Make-Up » ! De nombreuses femmes adoptent désormais ce principe et ne se maquillent plus !

Des stars comme Alicia Keys ou Adèle adoptent déjà cet « état naturel » et refusent de se grimer pour plaire… Exit les fonds de teint, fards à paupière ou rouge à lèvres carmin… Le naturel revient au galop, et il était temps peut-être d’arrêter de considérer les femmes comme des pots de peinture ambulants ! Place au No Make Up pour le bien de notre peau et de notre porte-monnaie !

Et avec le confinement, la tendance No Make Up s’est amplifié… Certaines femmes se sont rendu compte que leur peau était moins terne, qu’elles n’avaient pas à passer des heures devant le miroir… Que l’injonction du maquillage n’était pas une fin en soi !

No Make Up : s’assumer sans artifice !

Certaines femmes ont donc décidé de ne plus mettre ni fond de temps ni rouge à lèvre et de ne plus se maquiller du tout… D’autres optent pour un maquillage naturel et à base de cosmétiques bios ! Pour ces stars adeptes du No Make Up, se maquiller ne doit pas être dicté par la mode ou la tradition mais rester un plaisir pour la femme qui se maquille.

De nombreux conseils de maquillage « Nude » fleurisse sur la toile et font les belles heures des marques comme Lavera ou Yves Rocher. Des tons naturels, des produits bio et végans et le tour est joué… D’ailleurs, l’industrie chimique du maquillage voit ses ventes chuter de manière vertigineuse ? Une relation de cause à effet ? La tendance est donc au naturel et au choix personnel des femmes qui s’assument comme elles sont… Et on ne va pas s’en plaindre !

