« Balade en Provence », des cosmétiques solides, zéro déchet, bio et vegan pour la salle de bains

Nous savons que les cosmétiques classiques représentent une source de pollution importante pour l’environnement. Les emballages plastiques parfois eux-mêmes entourés de plastiques sont néfastes à la Nature. Le Zéro Déchet dans la salle de bain est possible et devient une nécessité environnementale.

La jolie marque Balade en Provence propose sur une campagne Ulule, des kits cosmétiques Zéro Déchet « MOVE TO SOLID »… Si vous connaissez déjà cette marque française et respectueuse de l’environnement, c’est le moment de faire quelques économies ! Et si vous ne la connaissez pas encore, il vous reste trois jours pour précommander et découvrir leurs produits garantis naturels !

Balade en Provence c’est qui ?

C’est à Opio, un village des Alpes Maritimes que niche cette entreprise provençale. Créée en 2016, Balade en Provence fabrique des barres de beauté sensorielles avec soin. Ne cherchez pas de bouteilles, elles n’existent pas chez Balade en Provence, tout est solide, zéro déchet, végan, sans pesticide et fabriqué à la main ! Promouvoir la bienveillance, c’est le leitmotiv de cette entreprise.

Move To Solid c’est quoi ?

La mission Move To Solid est de remplacer la totalité des cosmétiques d’une salle de bain par du « solide » ! Savons, shampoing, crème de nuit, crème de jour… Tout devient solide, 100% biodégradable et sans aucun déchet d’emballage ni de perte de produit !

Crédit photo : Balade en Provence

Move To Solid c’est aussi l’occasion de réaliser de belles économies et de découvrir une marque 100% française qui vaut le détour… en Provence. Un kit famille à 120€ au lieu de 356€ ça ne se refuse pas ! Avec ce kit complet vous économiserez l’équivalent de 16 flacons de cosmétiques ! Il comprend :

2 Shampooings Brillance 40g + 2 Shampooings Fleur d’Oranger 40g + 2 Après-Shampooings 40g + 2 Baumes de Nuit 40g + 2 Nettoyants Visage 80g + 2 Savons de Rasage 40g (homme/femme) + 2 Savons Corps 80g + 2 Boîtes de Transport en Aluminium + 2 Supports Artisanaux en Bois.

Et pour 19€ vous pourrez recevoir le Starter Kit Zéro Déchet comprenant :

Un shampoing brillance 20 Gr

Un après-shampoing 20 Gr

Un nettoyant visage 20 Gr

Un baume nuit 20 Gr

Ce simple petit kit permet d’éviter la production de 2 savons ou shampoings en flacons plastiques… Une barre de 20 grammes équivaut à 10 shampoings environ.

Balade en Provence, une entreprise responsable !

Les artisans de l’entreprise créent des mélanges d’huiles naturelles riches en ingrédients biologiques (huiles de pépins de raison, huile de colza, de coco, ou argile française). Ils utilisent la technique de la saponification à froid et laissent les barres reposer 30 jours. De cette manière, les ingrédients se mélangent doucement sans jamais être chauffés. Elles conservent ainsi leurs propriétés originelles.

Certifiés Bio et Végan !

Tous les ingrédients utilisés sont biologiques (Label Bio Earth Durable) et donc sans aucun pesticide et respectueux de l’environnement et de la santé. La Vegan Society approuve les produits Balade en Provence, ce qui signifie qu’ils n’impliquent jamais de produits ou de sous-produits d’origine animale et qu’ils ne sont évidemment pas testés sur les animaux !

La campagne Ulule se termine dans 3 jours, et les produits seront livrés en juillet 2020… C’est maintenant ou jamais que vous pourrez découvrir et apprécier cette marque respectueuse de l’environnement. Sachez enfin qu’il est possible de commander les produits Balade en Provence à l’unité sur le site de la marque ou sur leur boutique Amazon… L’essayer c’est l’adopter !

Notre coup de ♥