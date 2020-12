Connaissez-vous les bienfaits du miel en cosmétiques ?

Il existe des petits trésors de la Nature qui possèdent de nombreuses vertus, pour nous, les humains… Et ce ne sont pas les abeilles qui démentiront ! En effet, le nectar qu’elles produisent possède de nombreux bienfaits. Outre la nourriture à base de miel, les cosmétiques au miel et biologiques sont de plus en plus prisés par les consommateurs.

Retour aux sources, le miel est utilisé depuis la nuit des temps… Hydratant, cicatrisant et apaisant, il est un trésor qu’il faut absolument avoir dans sa pharmacie ou dans sa trousse de toilette… Même si les températures hivernales ne semblent pas encore d’actualité, protéger sa peau avec des produits au miel est une belle idée.

Le miel s’utilise depuis 4000 ans !

C’est évidemment un élément naturel qui s’emploie dans l’alimentaire mais également en médecine traditionnelle. En médecine, le miel a un fort potentiel thérapeutique. Il est utilisé dans le traitement de certaines maladies de peau et la prévention de certaines infections. En cosmétique, le miel intervient dans de nombreux produits. Ses qualités apaisantes et cicatrisantes en font un allié de choix et surtout en hiver.

La composition du miel :

Le miel est composé à 82% de glucose et de fructose. Ajoutons à cela 17% d’eau, des acides organiques, des enzymes, des vitamines B, C et E et environ 31 sortes de minéraux. Le reste est composé de flavonoïdes et de polyphénols, les agents antioxydants. Ce mélange détonnant en fait un parfait anti-inflammatoire, anti-oxydant, anti-métastatique et antiprolifératif. Il est utilisé dans les traitements anticancer même s’il ne remplace pas un traitement par chimiothérapie évidemment.

L’usage en cosmétique :

Il permet avant tout, une excellente hydratation de la peau, et lutte contre le desséchement des pieds et des mains. Le miel maintient la peau souple et douche et soulage les piqûres d’insecte. Il favorise également la cicatrisation de petites plaies tout en bloquant la prolifération de bactéries. Enfin, grâce aux antioxydants, il est également un excellent remède contre les ravages du temps qui passe… Un anti-ride parfait et naturel !

Le miel est purifiant, énergisant, cicatrisant :

Pour les peaux grasses, il permet de nettoyer et de désincruster les points noirs et autres impuretés. Pour les peaux grasses, mieux vaudra choisir un miel cru et bio. Le miel est également énergisant grâce aux sucres, oligoéléments et vitamine B qu’il contient. Les nutriments sont essentiels à le peau mais également aux cheveux. Un miel alimentaire peut très bien s’appliquer comme masque pour les cheveux : brillance, douceur et légèreté seront au rendez-vous. Enfin, pour les peaux à tendance acnéique, le miel est cicatrisant et prévient les rides et ridules. Il suffit d’appliquer une crème au miel chaque soir pour apaiser la peau et réparer les petites imperfections.

Nos produits cosmétiques au miel :

Nous avons pu tester deux produits à base de miel, offerts par notre partenaire Teddy, de l’Agence Franck Drapeau, que nous remercions au passage.

La crème pour le corps au miel de la marque Lavera. Ce lait pour le corps prend soin des peaux normales à sèches… L’odeur est magique et l’impression de douceur se ressent immédiatement. La lotion hydrate la peau sans laisser de film gras sur celle-ci. C’est un excellent hydratant pour le corps, les mains, les pieds. Evidemment la marque Lavera ne propose que des produits d’origine biologique.

La crème au miel Bernard Cassière. Cette crème est conseillée pour les peaux ternes ou sèches. Elle permet d’assouplir, d’oxygéner, de protéger et de redonner de l’éclat au teint du visage. A base de miel d’acacia et de beurre de karité, elle se révèle également un excellent cicatrisant pour les petites plaies. Elle pénètre parfaitement la peau et laisse aussi une odeur à tomber sur la peau ! Crème au Miel Bernard Cassière : 37€ les 200 ml.

Nous connaissions déjà les bienfaits du miel, notamment sur les effets cicatrisants… Rien de tel qu’une crème au miel pour venir à bout d’une coupure qui ne se referme pas. Nous sommes tombés sous le charme de ces deux produits de qualité exceptionnelle. Continuons à protéger les abeilles, elles sont indispensables à notre écosystème mais également à nos petits maux quotidiens !