Quel est le prix de construction réel d’une maison en A en 2023 ?

La maison en A est une conception architecturale qui est souvent attribuée à l’architecte américain Andrew Geller. Il semblerait que la première maison en A ait été construite en 1955 à Long Island pour un client qui rêvait d’une maison de vacances facile à entretenir et peu coûteuse. En France, la pionnière de la maison en A s’appelle Elizabeth Faure, ayant construit, toute seule, sa maison en A pour environ 35 000 €. Depuis ses débuts, elle partage ses conseils de construction avec les futurs constructeurs sur sa chaîne YouTube. Les maisons en A sont différentes des tiny houses par le fait qu’elles ne soient pas mobiles. Cependant, elles leur ressemblent en termes de vie minimalistes. Mais combien coûte la construction d’une maison en A ? On va tout vous expliquer !

Une maison en A, qu’est-ce que c’est ?

Une maison en A (A-Frame) se caractérise par son toit en forme de triangle, qui s’étend jusqu’au sol pour former les murs latéraux. Cette conception de toit unique permet d’économiser de l’espace et de créer une sensation de hauteur dans l’espace intérieur. La maison en A peut être construite en bois, en béton ou en brique et peut être utilisée comme maison de vacances, maison principale ou encore comme bureau, atelier ou studio de jardin. Plutôt discrètes au départ, elles connaissent une forte expansion depuis quelques années. À leurs débuts, elles étaient particulièrement construites sur la plage, telles de petites cabanes de pêcheurs. Depuis quelques années, la crise immobilière aidant, elles deviennent des alternatives économiques et écologiques, par rapport aux maisons traditionnelles.

Quel est le prix moyen d’une maison en A ?

Comme pour toute construction, il n’y a pas réellement de prix fixe pour une maison en A, puisque le prix dépendra de plusieurs facteurs. Ce sera notamment le cas de la surface ou des matériaux utilisés. De plus, le prix sera différent si votre maison en A est livrée clés en main ou si vous mettez la main à la pâte évidemment ! Dans la mesure où ces maisons ont une architecture vraiment particulière, il faut souvent faire appel à un professionnel, ce qui fait grimper le prix. Pour les plus petits budgets, il existe des maisons en A pliables et préfabriquées, qui ne nécessiteront pas les services d’un architecte.

Le prix d’une maison en A avec ossature bois oscille entre 28 000 € (27 m²) et 85 000 € (100 m²). Un modèle de 40 m² tourne autour de 54 000 €. Avec une ossature acier, les prix sont un peu plus élevés avec 45 000 € (27 m²), 65 000 € (40 m²) ou 110 000 € (100 m²). Quoi qu’il en soit, le prix d’une maison en A est inférieur à celui d’une maison traditionnelle, mais il dépendra également de votre région d’habitation.

Quels sont les avantages d’une maison en A ?

La maison en A procure plusieurs bénéfices, à commencer par son esthétisme unique, qui lui permet de se démarquer d’autres types d’habitation. L’espace intérieur peut aussi être un avantage, à condition de maximiser ce dernier avec des aménagements adaptés à la structure. Elle offre par ailleurs un espace de vie, baigné de lumière naturelle, les façades étant souvent conçues avec de grandes baies vitrées. La flexibilité d’une maison en A est aussi un intérêt. Il est effectivement possible de la concevoir de manière personnalisée. Enfin, comme nous vous l’avons dit, le coût de construction d’une maison en A est généralement inférieur à celui d’une maison traditionnelle.

Et ses inconvénients ?

Bien que la maison en A présente de nombreux avantages, elle présente également certains inconvénients potentiels à considérer. En effet, elle dispose généralement d’un espace plus limité, avec des pièces larges en bas et étroites en haut. Cela demande donc un aménagement sur-mesure, qui peut s’avérer coûteux. La structure de la maison peut aussi être difficile à isoler, notamment dans les régions les plus froides. Il faudra en conséquence, investir sur l’isolation.

Les maisons en A offrent souvent une moins bonne résistance aux vents et intempéries. Et le toit doit être débarrassé plus souvent de la neige ou des feuilles mortes accumulées. Enfin, le coût final d’une maison en A peut être surprenant, car la plupart des meubles et des pièces doivent être conçus sur mesure. En étant autoconstructeur, cela peut rester raisonnable, mais les services d’un architecte ou d’un spécialiste de l’aménagement intérieur se paient parfois au prix fort.