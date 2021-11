Si vous avez l’habitude de nous lire, vous suivez avec nous l’histoire d’Elizabeth Faure, et nous avons quelques nouvelles à vous annoncer. Souvenez-vous, en novembre 2020, nous vous présentions la maison en A d’Elizabeth. Cette femme de 65 ans, ancienne architecte, construisait sa propre petite demeure avec l’aide de quelques amis.

En mai 2021, nous faisions la connaissance de Morgane Launay, réalisatrice d’un film sur la maison d’Elizabeth. A cette époque, elles avaient pour projet de lancer une chaîne Youtube, présentant des tutoriels sur la construction de ce type d’habitation.

Quelques mois plus tard, les deux femmes ont récolté 29 000€ sur une campagne Ulule, pour 20 000€ espérés. Grâce à ce dons, le premier tutoriel vient de voir le jour.

Un début sur Youtube

C’est un petit événement pour les 2 femmes, mais c’est surtout le début d’une nouvelle aventure. La chaîne YouTube s’intitule « La Maison en A » et compte déjà 7.32 K abonnés. Elizabeth s’y met en scène pour expliquer de manière simple comment construire cette atypique maison, après avoir publié deux vidéos qui reviennent sur ses motivations.

Si la construction de maisons en A vous intéresse, n’hésitez pas à vous abonner à la chaîne.

La maison en A c’est quoi exactement ?

Ces maisons en A que l’on appelle aussi A-Frame ou maisons à charpente en A se trouvent à mi-chemin entre la cabane dans les arbres et le chalet de montagne; ce type d’habitation rappelle invariablement les constructions de notre enfance. Comme toutes les tiny-houses, elles se veulent écologiques et minimalistes. Et bien sûr, elles peuvent être auto-construites, donc revenir beaucoup moins chères. Rappelons que la maison en A d’Elizabeth lui a coûté 35 000€.

Deux hypothèses sont émises quant à l’origine des maisons en A: ces maisons en triangle nous viendraient soit des Etats-Unis et du Canada, où elles sont nombreuses en bord de plage ou de lacs., ou seraient alors originaires de l’Île de Madère, où l’on retrouve dans la ville de Santana de petites maisons typiques ressemblant fortement à des maisons en A. Cependant, à Madère, elles ne sont pas considérées comme des tiny-houses: ce sont les résidences principales des habitants de la ville.

Des visites prévues pour Noël

Pendant près d’un an, Elizabeth accueillait les curieux, intrigués par sa maison en A. De nombreux visiteurs venaient la découvrir, mais devant l’engouement, cette dernière avait dû arrêter les visites en septembre. Pour Noël, 15 chanceux pourront visiter la maison d’Elizabeth, mais ce sera uniquement sur invitation. Scrutez vos mails si vous vous êtes inscrits; seuls les 15 premiers à répondre auront la chance de visiter la maison qui, on le rappelle, se situe près de Lusignac, en Dordogne (24).

Vous pouvez aider Elizabeth

Si et seulement si vous êtes clients Engie, vous allez pouvoir lui donner des Kiloacts; c’est un peu comme une campagne de crowdfunding et cela permettra à Elizabeth d’installer une éolienne dans sa petite demeure.

En vous connectant sur cette page vous pourrez donner 25, 50 ou 75 KA, pour atteindre les 54 000 KA nécessaires à l’obtention de son éolienne. Si vous n’êtes pas clients Engie, inutile d’essayer, vous ne pourrez pas accéder à la page de dons.