Maison en A : trois plans gratuits pour construire votre maison triangle

Les maisons en A, que l’on appelle A-Frame aux États-Unis, gagnent le cœur de ceux qui rêvent d’une vie à la campagne. À la différence des tiny-houses construites sur remorques, les maisons en A s’installent au sol et n’ont pas le caractère mobile de la tiny-house. Typiquement, une maison en A est une habitation triangulaire dont les pentes de toit couvrent les deux façades latérales de la maison. De forme triangulaire, elles rappellent les cabanes enfantines ou les chalets en bois. Très prisées dans le domaine de l’autoconstruction, elles se révèlent assez faciles à construire, pour un budget limité. Nous avons déniché trois plans de maisons en A, si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure.

Les plans pour construire une maison en A

Le site Houseplansfree.net propose gratuitement divers plans de maisons en A. La première est une maison en A avec terrasse qui se compose d’une pièce à vivre, de nombreux rangements, d’une salle de bain et d’une cuisine au rez-de-chaussée. À l’étage, on retrouve habituellement l’espace de couchage sous le toit. La seconde est une maison en A de 11 m de haut, sans terrasse, qui propose une belle surface d’habitation. Elle dispose d’une grande surface au sol et permet d’installer une chambre au rez-de-chaussée. Enfin, la dernière est légèrement plus basse, sous sa forme de maison en A de 8 m de haut, à cadre. Construite sur le même principe que la précédente, les deux chambres disponibles se trouvent à l’étage. Tous ces plans sont disponibles gratuitement.

Comment construire une maison en A ?

En France, la spécialiste de la maison en A et sa pionnière également, est Elizabeth Faure, une retraitée qui a construit elle-même sa maison en A en Dordogne pour 35 000 €. Depuis que sa construction est achevée, Elizabeth distille de nombreux conseils à ceux qui souhaitent se lancer dans un chantier d’autoconstruction. Pour elle, la construction d’une maison en A doit respecter certaines phases. Dans un premier temps, il faut creuser les trous qui serviront à accueillir les piliers sur lesquels reposera la structure. Les madriers constituent l’étape suivante, puis la conception d’un plancher solide et de grande qualité. La pose des triangles équilatéraux vient ensuite, ainsi que la fixation des planches formant l’ossature bois. Puis, le toit doit être recouvert et la maison peut être aménagée. Vous pouvez retrouver tous les conseils d’Elizabeth Faure sur sa chaîne YouTube @lamaisonenA.

Quels sont les avantages d’une maison en A ?

Les avantages à construire une maison en A sont nombreux, à commencer par leur efficacité énergétique. Leur conception en A permet une meilleure circulation de l’air et ainsi, une réduction des coûts de chauffage et de climatisation. Si vous optez pour des panneaux solaires, la surface du toit qui est plus grande que celle d’une tiny house vous permet d’en installer beaucoup plus. Les coûts de construction sont aussi moins élevés et la forme en A procure une hauteur sous plafond plus importante. Une caractéristique qui donne une impression d’espace et de grandeur. Grâce à sa forme en A, la maison s’avère aussi plus résistante aux vents et aux charges de neige. Ces maisons sont très présentes au Canada, et ce n’est peut-être pas un hasard.

Les inconvénients de la maison en A

Certains inconvénients découlent directement des avantages de la maison en A. Ainsi, par exemple, la luminosité peut être trop importante et il faut investir dans des rideaux occultants de qualité. Le grand espace défini par sa structure peut également être un problème lorsqu’il faut chauffer. Certes, la circulation de l’air permet une meilleure efficacité de chauffage, mais le système doit être suffisamment puissant pour chauffer un gros volume. Un dernier inconvénient sur lequel il faut vous renseigner avant d’en construire une : certaines compagnies d’assurance estiment que ces maisons présentent des risques trop élevés et refusent de les assurer ou imposent des surprimes.