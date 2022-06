Franche Comté : un projet d’éco-lieu ambitieux avec Tiny House, Maison en A et maisons écologiques

En Territoire de Belfort, six familles ont le magnifique projet de créer un « éco-lieu » où se trouverait une micro-crèche, des maraîchers, des habitations réversibles, et tout cela, évidemment, en lien avec la nature. Élise Kuehn, l’une des initiatrices de ce projet avait cette idée derrière la tête depuis le confinement… En exposant son idée à son amie Catherine Pialat, elles ont alors imaginé un grand terrain sur lequel elles pourraient construire leur projet. Depuis, quatre autres familles les ont rejointes et évoquent des tiny houses pour habitations, un poulailler, des potagers bios etc. Une visite de l’éco-lieu de Dole dans le Jura les a finalement convaincues du bien-fondé de leur projet… Mais il y a un hic, car il leur manque le principal : le terrain ! Présentation.

Quel est ce projet ?

Le projet de ces 6 familles et donc de créer un nouveau quartier écologique. Il est d’ailleurs soutenu et accompagné par l’association In’Terre actiV qui œuvre “dans le champ des transitions : nous accompagnons ou initions des actions de territoire, ancrées et faisant sens pour une pluralité d’acteurs”. Le projet d’éco-lieu est également soutenu par Terre de Liens, une association qui aide les futurs projets agricoles.

Que cherchent-ils ?

Elles ont déjà le projet, les idées, l’aide d’associations connues et reconnues dans le monde de l’écologie. Mais il leur manque le terrain… Pour réaliser leur joli projet, elles recherchent un terrain de six hectares dans une zone rurale ou semi-rurale, constructible ou/et en zone agricole. Le terrain devra se situer dans le nord de la Franche-Comté. Catherine précise dans une interview accordée au journal L’Est Républicain : “L’idée, c’est de construire nos résidences principales en habitat réversible, c’est-à-dire des maisons démontables ou mobiles, type tiny house, maison nomade, maison en A… Elles n’auront pas de dalle béton et seront édifiées en matériaux écologiques et biosourcés, ce qui évite d’artificialiser les sols”.

Outre les tiny houses, le projet devrait proposer des « biens communs » : buanderie, potager, atelier, verger, poulailler… Une tiny house qui fera office de chambre d’amis pour tous les propriétaires devrait aussi prendre place dans cet éco-lieu. Elles recherchent aussi des maraîchers bio, un épicier, et dans le futur, un tenancier de café associatif ! Vous avez un terrain à proposer pour ce joli projet, voici les personnes à contacter : collectif@ecomail.fr

Un éco-lieu en Aveyron existe déjà

Vous avez envie de découvrir ce qui pourrait être l’éco-lieu du Territoire de Belfort, découvrez celui de l’Aveyron : Ecohameau les 3 sources. Ce lieu paisible se trouve à Plaisance (12) et propose toutes sortes d’activités :

Hébergement,

Stages et événements,

Chantier participatif,

Accueil thérapeutique, etc.

Nous espérons vraiment que ce collectif de familles qui souhaite concevoir un lieu qui préserverait la biodiversité et la nature en général aille à son terme… C’est vraiment une chouette idée non ?