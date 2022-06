Un projet de hameau léger avec tiny house et yourte va voir le jour en Ille-et-Vilaine !

Depuis quelques années, les tiny houses et autres habitats alternatifs se font omniprésents dans notre quotidien… Les tiny houses, maisons en A, ou yourtes restent accessibles financièrement pour la plupart des ménages, et sont construites dans un objectif écologique… De nombreuses villes optent désormais pour des villages de tiny houses, afin de proposer des logements accessibles aux étudiants, aux jeunes couples, ou aux personnes en situation de précarité. A Guipel près de Rennes, en Ille-et-Vilaine, un projet de hameau léger est en cours de réalisation… Situé entre la Vallée Verte et Les Pontènes, ce projet existe depuis quelques années dans ceux de la commune de Guipel, et apparemment il pourrait enfin voir le jour prochainement. Présentation.

Un projet de longue haleine

Madame le maire, Isabelle Joucan explique dans une interview accordée au journal Ouest France, que ce projet existe depuis de longues années dans les cartons de la municipalité précédente… Pour diverses raisons, le projet n’avait pas encore pu aboutir, mais il serait sur la bonne voie. Accompagnée par l’association Hameaux Légers qui souhaite permettre à toutes et à tous d’accéder à des habitats et des modes de vie durables et solidaires, pour des territoires plus vivants, le village devrait voir le jour dans la zone de la Vallée Verte, un site naturel situé à la périphérie immédiate du bourg de Guipel. Il s’agit d’une prairie humide préservée, gérée en éco -pâturage par des vaches adaptées au milieu humide (Highlands).

Les objectifs de ce hameau léger

L’association Hameaux Légers explique que dans les territoires ruraux, le besoin d’alternatives aux habitats classiques est primordial et devient urgent. En développant des hameaux de yourtes ou de tiny houses, ils peuvent élargir l’offre de manière écologique… Une mise en place qui contribue aussi au développement des communes rurales qui voient leurs populations décliner au fil des années. C’est aussi un moyen de rendre accessible les achats immobiliers à ceux qui ont un petit budget qui ne leur permet pas d’acquérir un bien immobilier classique. Les habitats légers connaissent un franc succès auprès des futurs acheteurs, mais les communes sont encore frileuses à l’idée d’installer ces habitations sur leurs territoires… Avec les projets en cours, l’association espère faire changer les choses et faire accepter plus facilement ces nouveaux modes de vie.

Un hameau de yourtes et tiny houses pour 2024

Les termes « hameaux légers » englobent toutes les habitations que l’on pourrait qualifier de démontables : yourtes, tiny houses, maison nomade… Il existe cependant quelques obligations concernant la nature des habitations. Elles doivent être mobiles, biodégradables, démontables ou transportables… Guipel est l’un des dix projets avec ceux de Plessé (44) ou encore Trémarguat (22) … Une cinquantaine de personnes semblent déjà intéressées par ce projet d’hameau léger… Et sept ou huit familles pourraient d’ores et déjà déposer un dossier de candidatures, preuve que ces projets de nouveaux hameaux intéressent déjà, avant même qu’ils ne sont sortis de terre. Ces nouveaux habitants seront-ils la norme dans quelques années… Si les prix des loyers continuent de flamber et que les taux d’emprunt grimpent aussi, il est possible que ce type de maison soit pour beaucoup, la seule solution pour devenir propriétaire de son logement !