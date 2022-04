Belgique : une yourte construite à partir de 80% de déchets récupérés et revalorisés

Une tiny-house est une micromaison traditionnellement en bois, mais il existe aussi un autre type de tiny-house qui reste encore assez intimiste : la yourte. Cette maison circulaire, qui ne dispose que d’une seule pièce, est une alternative à toutes les petites maisons que l’on connaît : tiny-house, maisons containers, maison en A, Earthship ! Elles vient donc compléter cette liste et séduit de plus en plus ! A l’origine, la yourte est une habitation fabriquée par les nomades d’Asie centrale (Mongols, Kazakhs). Elle est fabriquée avec une ossature en bois en treillis, tenue par un filin d’acier et recouverte d’une immense toile. Elle ne dispose que d’une seule pièce, et d’une seule entrée… En Belgique, Bianca et Daniel ont construit une yourte un peu particulière pour y vivre. Elle est fabriquée à partir de 80% de déchets recyclés. Présentation.

D’où leur est venu cette idée ?

Bianca et Daniel, que vous pouvez suivre sur Instagram, ont réinventé la structure circulaire comme une maison permanente et durable. La yourte se trouve à Gand, et elle est aussi solide qu’une maison traditionnelle, même si elle a été fabriquée à 80% à partir de déchets. Le couple a eu l’idée d’une yourte après un trekking en Asie où ils ont découvert ces habitations. L’idée d’une structure ronde et conviviales les a séduits, notamment lorsqu’ils ont pu être accueilli par des locaux dans leurs propres yourtes. Le couple vivait avant dans une roulotte qu’ils avaient déjà autoconstruite; les travaux ne leur faisaient donc pas peur.

Comment la yourte est-elle construite ?

La yourte de Bianca et Daniel est construite avec 80% de déchets récupérés, 5% de matériaux d’occasion (cuisinière) et 15% de matériaux neufs. Par exemple, la toile en feutre de mouton devait être absolument neuve, tout comme le poêle à bois. En revanche, 100% des matériaux utilisés sont issus de sources responsables. La charpente est faite en perches de saules, taillés près de chez eux. Le bureau, lui, provient d’un ancien studio de cinéma, quand les autres meubles ont été récupérés dans les encombrants de ceux qui les jetaient.

En s’aventurant à l’intérieur, on peut effectivement voir l’ancienne cuisinière, ou les éléments qui semblent être fabriqués en palettes. La colère de la nature a offert au couple l’occasion de tester la résistance au vent de leur yourte ! L’année dernière, la Belgique a subi de fortes tempêtes et inondations. Leur yourte a résisté, alors que les toits des maisons traditionnelles se sont envolés !

La yourte, une philosophie de vie

En construisant leur petite maison, le couple s’est rendu compte du nombre d’objets encore utilisables qui se retrouvent dans les décharges ! La pièce maîtresse de leur pièce unique est le poêle à bois, un objet fabriqué en carreaux de terre cuite, comme ils étaient fabriqués en Transylvanie au XIVème et XVème siècle. Le couple est très fier de sa yourte et affirme que vivre dans cette maison leur apporte le bien-être et la sérénité. Ils vivent au rythme des saisons, dans la simplicité et avec la nature pour compagne quotidienne. Ils vivent aussi beaucoup à l’extérieur, du fait de la petite surface intérieure… Mais apparemment leur vie leur convient parfaitement ! Plus d’infos : biancaanddaniel.com / Instagram : @biancaanddaniel