C’est quoi une Yourte, cet habitat qui nous vient des nomades d’Asie Centrale ?

Vous voulez déménager ? Vous avez envie de Nature, de retour aux sources et d’aventures ? Pourquoi ne pas tout plaquer pour vivre dans une yourte ? Les yourtes deviennent de plus en plus prisées des citadins en mal de grand air. Une seule pièce, des murs en toile et pas de commodités classiques pour la plupart…

Mais une vie au grand air assurée. Découvrez les avantages et inconvénients d’une vie en yourte ainsi que l’investissement nécessaire pour en devenir propriétaires. Les yourtes n’ont pas encore autant de succès que les Tiny-Houses, pourtant elles commencent à intéresser de plus en plus de citadins !

Une yourte c’est quoi ?

La yourte est à l’origine, l’habitation des nomades d’Asie Centrale. Encore très peu construite, elle est fabriquée de toile et de bois. L’élément central de la yourte étant le puits de lumière autour duquel on dispose des tiges de bois qui reposent sur un filin d’acier. Ce même filin d’acier repose sur un treillis en bois…

Grâce à sa souplesse et à sa solidité, le dispositif résiste parfaitement aux vents. C’est donc une habitation qui comporte une pièce unique où la famille se réunit souvent autour d’un poêle. Une seule ouverture : la porte d’entrée, toute la vie s’organise dans le cercle que forme la pièce. Dans une yourte traditionnelle, le lit du chef de famille se trouve face à la porte d’entrée… Ceux des enfants sont disposés autour.

Quels sont les avantages d’une yourte ?

Le principal avantage à vivre en yourte c’est évidemment le rapport à la Nature ! La Yourte s’intègre dans la Nature qui fait partie intégrante du quotidien des habitants… A eux de vivre avec la Nature et non l’inverse ! La yourte est par définition la maison des nomades, il est alors très facile de se déplacer avec sa maison « sur le dos ».

Un petit carré de verdure suffit à construire la yourte pour une nuit ! Côté entretien, la yourte présente l’avantage de pouvoir être réalisé soi-même… Nul besoin de ravalement ou de peinture, la toile se nettoie… ou se customise ! Certains adeptes de la Yourte affirment que vivre dans un espace circulaire apaise les tensions… Mais nous n’avons pas pu le vérifier.

Pourquoi la yourte est-elle écologique ?

Les yourtes contemporaines sont très peu consommatrices d’énergie et la plupart des matériaux utilisés pour sa construction sont recyclables. L’isolation de la yourte est souvent faite de chanvre ou de lin, des matériaux forts résistants aux aléas climatiques et isolants. La pièce unique que représente une yourte fait qu’elle n’est pas difficile à chauffer ni à entretenir.

Quels sont les inconvénients d’une yourte ?

Vivre avec la Nature c’est aussi en supporter les aléas. Ainsi lors de tempêtes ou de grosses pluies, il faudra que votre yourte soit parfaitement étanche… Pas de toit en tuile pour vous protéger ! La seconde notion à prendre en compte ne devrait pas l’être et pourtant ! La Yourte est l’une des habitations les plus fragiles face aux gens malintentionnés… Il est bien plus facile d’entrer dans une yourte en toile que dans une maison en parpaings !

Les yourtes ne sont pas encore très bien perçues par le voisinage, il faut s’attendre à des réflexions quant à son choix de vie… Dans l’inconscient des gens, les yourtes sont faites pour les nomades ou les gens du voyage !

Combien ça coûte ?

La yourte fait partie de ces habitations qui peuvent être auto-construites. Cependant, si vous faites appel à un professionnel, il faudra compter entre 8000€ HT pour 18 m² avec le plancher isolé ou 5000€ sans le plancher. Et jusqu’à 30000€ et plus pour une yourte de 100m² avec le plancher (20000€ HT environ sans plancher) Cela reste des prix raisonnables, mais il faut pouvoir vivre tous ensemble dans la même pièce… C’est une manière de vivre encore très peu répandue… Mais le retour aux sources et à la Nature fait que cela pourrait devenir une habitation privilégiée dans quelques années.