Ils construisent leur maison en A avec seulement 60 000 €, en suivant les conseils d’Elizabeth Faure

Si vous nous suivez, vous savez déjà ce qu’est une maison en A. Elizabeth Faure, fut l’une des pionnières dans le domaine, avec une maison en A, construite en Dordogne pour environ 35 000 €. Souvent auto-construites, ces petites maisons connaissent un véritable engouement en France. Elles plaisent pour leur charme, mais également pour leurs côtés écologiques et économiques. En Moselle, Malika et Christian ont choisi le village d’Holving pour construire la leur, avec un budget de 60 000 €. Et c’est d’ailleurs Elizabeth Faure, qui les a inspiré dans la réalisation de cette construction à travers ses vidéos. Découverte de ce petit bijou construit en six mois au cœur de la région Grand-Est.

Une maison en A, qu’est-ce que c’est ?

Une « maison en A » est un type de maison dont la conception architecturale ressemble à la lettre « A ». Il s’agit d’une maison à deux pans avec un toit en pente raide qui se rencontre au milieu pour former une forme triangulaire ou un A. Ce style de maison est souvent utilisé pour les maisons de vacances ou les maisons de campagne, mais peut être utilisé pour tout type de résidence.

Pourquoi Malika et Christian ont-ils opté pour une maison en A ?

Le couple habitait un chalet en bois, mais en découvrant les vidéos d’Elizabeth Faure, ils ont décidé de le vendre, pour construire une maison en A. Ils ont été particulièrement séduits par sa structure et le fait de pouvoir la construire eux-mêmes. « Nous avons donc construit cette maison nous-même avec l’aide de notre famille et d’amis. Les travaux ont débuté en juin 2021 et, six mois plus tard, la maison était habitable. », explique le couple dans une interview accordée au magazine Recto&Verso. Leur maison en A se trouve ainsi à 200 m de leur ancien chalet.

Quels sont les avantages à vivre dans une maison en A ?

L’avantage d’une maison en A est qu’elle procure un grand espace de vie ouvert avec une hauteur de plafond élevée. Cela permet une grande quantité de lumière naturelle et une vue panoramique sur les environs. Les murs de la maison sont généralement inclinés pour correspondre à l’angle du toit. Ce qui donne une apparence unique et moderne à la maison. Les maisons en A sont souvent construites en bois, en verre ou en béton et sont populaires dans les régions rurales ou forestières. Le couple a choisi un poêle à bois pour le salon et des bois locaux tels que l’épicéa ou le pin Douglas pour leur construction. D’après eux, le principal avantage fut évidemment le coût de la construction. Viennent ensuite la vie au grand-air, un dressing sur-mesure, etc.

Une maison en A, pas si petite que cela

Pour un budget de 60 000 €, ils disposent d’une surface de 170 m² au sol (115 m², loi Carrez), sur deux niveaux. Le prix d’une maison traditionnelle de même surface aurait avoisiné le triple de la somme investie. Malika et Christian rappellent également qu’ils ont tout fait eux-mêmes, réduisant les coûts de leur construction. Le rez-de-chaussée se compose d’un grand salon (35 m²), des WC, d’un sellier, d’une salle de bains et de deux chambres. Servant actuellement de grenier, l’étage devrait être aménagé en chambre ou en atelier à l’avenir. Pour construire leur maison, c’est Elizabeth Faure qui leur a expliqué par téléphone, comment construire leur maison.

La maison repose sur 21 pieux en ciment et se compose de 16 triangles équilatéraux espacés d’un mètre, reposant sur des madriers. Ensuite, les triangles sont soutenus par un assemblage de lamelles de bois (OSB). La maison en A dispose de deux planchers bois et se couvre d’une toiture en bac d’acier. Du point de vue de l’isolation, le couple a choisi de la laine de verre et du polystyrène extrudé pour l’extérieur. N’est-elle pas trop mignonne cette maison en A lorraine ? Des photos de la maison sont disponibles sur le site rectoetverso.cdiscount.com.