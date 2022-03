Cette maison en A a été construite avec des containers maritimes

Vous connaissez désormais les maisons containers et les maisons en A, ces deux types d’habitats alternatifs qui font fureur en ce moment… Mais il existe aussi un modèle qui combine les deux structures : la maison container en A ! Cette maison très originale se trouve en Thaïlande, dans la ville de Nakhon Nayok à deux heures de la capitale, Bangkok. La superbe maison container en A est conçue comme une parenthèse à la vie urbaine, dans cette région très « verte ». Maison de famille ou de weekend, elle offre en tout cas, une vue imprenable et une architecture qui détonne. Présentation de cette maison originale.

La genèse de ce projet insolite !

Les propriétaires de cette maison souhaitaient une maison flexible qui pourrait être utilisée comme location de vacances pour des familles mais aussi qui leur servirait d’habitation principale. Pour réaliser ce projet, ils ont fait appel à l’architecte Tung Jai Ork Baab (TJOB), pour leur maison à plusieurs niveaux. En raison du manque de travailleurs qualifiés en construction dans la région, il fallait une solution préfabriquée à installer rapidement. L’architecte a donc fait venir des containers maritimes pour obtenir la structure de la maison.

Comment se présente cette maison container en A ?

Sur les superbes photos dévoilées par DesignBoom, on aperçoit d’un côté un container qui semble faire office de chambre séparée. Et de l’autre côté, un autre container qui accueille la pièce à vivre, la cuisine. Les deux parties sont reliées uniquement par une terrasse extérieure, mais ne communiquent pas entre elles de l’intérieur. A l’étage, un troisième container posé sur celui des pièces à vivre, accueille la salle de bain et une chambre privative. On peut également apercevoir une chambre que l’on dirait à l’extérieur… C’est en fait une pièce supplémentaire qui a été créée grâce à l’installation d’immenses baies vitrées…. Elle est d’ailleurs reliée à une terrasse et une petite piscine extérieure.

Pourquoi l’avoir surmonté d’une structure en A !

Comme nous vous l’avons déjà expliqué, les structures en A sont des toits pentus, qui descendent jusqu’au sol. Et dans cette région du monde, le toit en A n’est pas un simple désir esthétique. En effet, la Thaïlande est souvent confrontée à de fortes pluies ou de fortes chaleurs… Or, les toits des containers maritimes, sont, par définition des toits plats qui ne permettent pas l’évacuation correcte des fortes pluies.

En ajoutant cette immense structure métallique qui englobe les containers des pièces principales, cela permet de protéger de la chaleur et de faciliter l’évacuation des eaux pluviales. De plus, l’architecte a ajouté de larges baies vitrées tout autour de la structure afin de profiter au maximum de la lumière naturelle. La structure métallique en A, a également été conçue de manière ajourée, afin d’assurer une ventilation naturelle dans toute la maison.