Maison en A : un architecte met à disposition des plans pour l’autoconstruction à moins de 1800€

Dans les mois ou les années à venir, vous envisagez peut-être de construire votre propre maison. Mais même si vous vous improvisez auto-constructeur, il faudra tout de même faire appel à un architecte. Une maison, quelle que soit sa forme ou sa structure ,s’imagine toujours avec un plan de masse au départ. Les services d’un architecte peuvent représenter parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une start-up, Everywhere & Co met à disposition des plans pour moins de 1800€ pour l’autoconstruction d’une maison en A, ou géodésique. Une fois construite, avec les plans, cette maison de 146 m² vous reviendra à environ 220 000€ ! Présentation.

C’est quoi une maison en A ?

Si vous nous suivez, vous avez le parfait exemple de la maison en A auto-construite par Elizabeth Faure. Une maison en A est une tiny-house un peu différente de celles auxquelles nous pensons. Souvent très originales et écologiques, elles ont la particularité d’être construites en « triangle » avec les pentes de toit qui descendent jusqu’au sol. On les appelle aussi A-Frame ou maison à charpente en A. C’est un compromis entre la cabane d’enfant et le chalet montagnard. Comme les tiny-houses, elles sont souvent écologiques, et minimalistes. Les propriétaires qui optent pour ce type de maisons, optent généralement pour des maisons autonomes ou autosuffisantes. C’est un mode de vie qui se démocratise de plus en plus avec le besoin d’un retour à la Nature. Les maisons en A nous viendraient directement du Canada et des Etats-Unis, où dans les années 50, elles étaient des maisons de plage. Elles pourraient également nous venir de Madère qui abrite dans la ville de Santana de nombreuses maisons de ce style.

Pourquoi ces plans sont-ils disponibles ?

Comme nous vous l’avons dit en préambule, les services d’un architecte sont onéreux. Pourtant ils sont absolument indispensables à la réalisation de plan. Ces plans qui seront la base de votre future construction. La start-up Everywhere & Co a décidé de mettre à disposition les plans d’une maison en A pour un peu moins de 1800€. Ces plans sont ceux de la maison de vacances du co-fondateur de la start-up. Il s’est inspiré d’un chalet triangulaire qu’il avait construit, enfant, avec son grand-père. Sa maison en A lui est revenue à environ 50 000€ construite en auto-construction totale. Lorsqu’un jeune couple lui fait part de difficultés à obtenir un plan de masse pour pas trop cher, il décide de fabriquer un kit qui permettra aux bricoleurs de construire leur propre maison.

Que donneront les plans de cette maison ?

Avec les plans disponibles, vous pourrez construire une maison de 146 m² comprenant deux salles de bain, une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie et une mezzanine mansardée évidemment. La hauteur sous plafond de 2.75 mètres permettra aux habitants de ne pas manquer d’espace, ni en surface, ni en hauteur. Les plans vous seront envoyés imprimés et en numérique pour 1730€ environ. Ensuite, il sera possible de faire appel à la start-up pour la construction si votre pays est desservi, construire vous-même votre maison en A ou faire appel à des entrepreneurs de votre choix. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site officiel Everywhere & Co.