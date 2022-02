Une étonnante maison container à trois étages perchée à flanc de colline (avec plans)

Dans la catégorie des maisons fabriquées à partir de containers maritimes, partons du côté de Stockholm, à la découverte d’un modèle original créé à partir de 8 containers de marchandises. Ces grosses boites métalliques de grande capacité ont été assemblées sur un terrain escarpé, près d’un lac à la périphérie de la capitale suédoise. La cabinet d’architecte Måns Tham Arkitektkontor n’avait pas d’autre choix quant à l’installation de containers, car il était interdit de dynamiter le sol pour construire une dalle. Ce sont donc des pieux qui accueillent cette splendide maison pas comme les autres. Le dénivelé du terrain a permis d’avoir une surface plus grande à l’étage que sur la base. Découverte de cette maison container pour le moins originale.

Une maison adaptée au terrain

Puisqu’il n’était pas possible de construire une dalle, l’architecte a utilisé le terrain naturel pour soutenir la construction. Cette maison appartient à un couple avec trois enfants qui l’ont, en partie, construite eux-mêmes. On peut voir que la base est construite sur des piliers qui soutiennent la structure, et que l’étage repose sur le canyon, directement par l’arrière. Il faut savoir qu’un container maritime ne doit pas être trop dénué de sa structure originelle, car plus on ôte de la matière, moins la structure est résistante. Il a donc fallu pas mal d’ingéniosité pour réussir à concevoir une structure de cette ampleur avec des containers qui mesurent 2.4 mètres de large au départ.

Une décoration basée sur le recyclage !

Dans cette famille, la mari travaille pour une entreprise de démolition; il est par ailleurs passionné de vieilles voitures et de mécanique. La décoration s’est donc faite avec la réutilisation et la modification de matériaux issus du recyclage. La plupart des éléments sont d’ailleurs métalliques (escalier, étagères) et rappellent le côté industriel que le couple apprécie. Les autres matériaux utilisés pour l’aménagement intérieur proviennent également de récupération des chantiers de démolition. C’est par exemple le cas de l’escalier, d’une partie des éléments de cuisine, de panneaux métalliques ou encore de planches de bois.

Un aménagement au cordeau

Comme dans toutes les maisons de ce style, l’optimisation de l’espace est primordiale. Cette maison formée de huit containers peut accueillir le couple et leur trois enfants car l’aménagement a été pensé avec soin. Le couple a même pu installer une chambre d’amis. Sur le premier étage, ils ont conçu un salon/salle à manger avec une terrasse et une vue imprenable sur le paysage. Les chambres, elles, se trouvent à l’arrière de la maison, protégées par la roche des événements climatiques extérieurs.

Le container supérieur revête deux fonctions et se destine plutôt aux enfants de la famille: d’un côté, une mezzanine d’observation pour les enfants, et de l’autre, un puits de lumière qui permet d’éclairer la maison tout entière. Enfin, il est possible de profiter de la nature environnante grâce à un petit pont métallique qui part du niveau supérieur et mène directement dans la forêt de pins attenante. Grâce aux grandes colonnes en acier sur lesquelles la maison est ancrée, les eaux de pluie peuvent s’écouler sans risque pour la structure.