La Maison en A d’Elizabeth Faure fête ses 10 ans, et on vous explique pourquoi c’est important !

Joyeux anniversaire Elizabeth et Morgane ! Impossible de ne pas débuter cet article par ces quelques mots… Elizabeth Faure, vous la connaissez forcément si vous nous suivez, ou si vous vous intéressez aux maisons en A ! Le 5 juin 2012, cette retraitée décidait de construire sa maison en A, à Lusignan en Dordogne, sans savoir qu’elle serait devenue une star des réseaux sociaux et des interviews télé 10 ans plus tard… Avec seulement 35 000€ et dix années de labeur acharné, Elizabeth, désormais aidée de Morgane pour la communication, nous livre une interview de 15 minutes, dans laquelle elle revient sur ces dernières années passionnantes, et plutôt inattendues !

Elizabeth et Morgane, l’histoire d’une rencontre

Les deux femmes ne se connaissaient pas… Elizabeth Faure construisait sa maison en A, débordée par les demandes de visites et les interviews. Morgane Launay, réalisatrice et photographe, se lançait dans un long métrage retraçant le parcours d’Elizabeth. Quelques années plus tard, les deux femmes travaillent toujours ensemble, et ont créé plus de 5h40 de vidéos en accès libre sur la chaîne YouTube La Maison en A, qui compte désormais près de 16 K abonnés. Retrouvez l’intégralité de l’interview des 10 ans d’Elizabeth dans la vidéo en fin d’article ! Elles ne se sont jamais demandé si elles allaient y arriver, elles ont foncé et le moins que l’on puisse dire c’est que l’osmose s’est faite entre les deux femmes… Depuis peu, elles ont accueilli Julo, qui s’occupe de la page Facebook, qui grandit vite elle-aussi !

Des tutoriels en ligne….

Sur la chaîne YouTube, de nombreux tutoriels sont déjà disponibles. On peut y découvrir moults conseils sur la peinture à la farine par exemple, ou encore une petite série sur l’ossature bois… De précieux conseils distillés gratuitement pour certains, accessibles par un don sur la plateforme Tipee ! Des heures de conseils en vidéo vous attendent sur cette chaîne. Si vous souhaitez autoconstruire votre maison, ils sont absolument indispensables tant ils sont simplement expliqués, et accessibles à tous !

Et l’année prochaine, qu’ont-elles prévu ?

Après ces dernières années intenses, les deux femmes vont faire un petit break bien mérité, et peut-être fêter dignement le 10ème anniversaire de la désormais célèbre maison en A de Lusignan ! Elles vont cependant réfléchir à une seconde saison sur les maisons en A, peut-être en parcourant la France à la découverte d’autres maisons du genre, nous, on adore l’idée ! D’ailleur,s pour réussir ce nouveau projet, et vu qu’elles ne sont pas du tout sponsorisées, elles vont avoir besoin d’aide de la communauté ou d’ailleurs en faisant un don sur Tipee.

Si vous êtes en train de construire une maison en A ou que votre chantier va bientôt commencer, si vous possédez une maison ou une cabane en A et que vous souhaitezleur ouvrir vos portes pour partager votre histoire, n’hésitez pas à les contacter. Toujours est-il que Julo, le CM de la page Facebook, va se retrouver bien seul… Elizabeth et Morgane recherchent donc de l’aide pour Julo qui devra gérer seul plus de 35 000 abonnés ! Si vous avez quelques compétences en communication et que ça vous dit d’embarquer avec elles dans l’aventure, envoyez-leur un message sur : lamaisonena@gmail.com. Encore bon anniversaire de la part de l’équipe de NeoZone, qui adore suivre vos histoires, et vos tutos !