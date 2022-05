Un reportage de TF1 dédié à Elizabeth Faure, l’autodidacte qui à construit sa maison en A avec seulement 35 000€

Dans un récent reportage sur les maisons en A, TF1 revenait sur l’incroyable défi que s’était lancé Elizabeth Faure, une retraitée de 65 ans, qui s’est lancé dans l’autoconstruction de sa maison en A. Pour rappel, les maisons en A (ou A-Frame) apparaissent aux Etats-Unis et au Canada dans les années 60. On les trouve principalement dans les zones forestières et sont la plupart du temps autoconstruites. En France, Elizabeth Faure est un peu une pionnière de la maison en A, et elle partage toutes les étapes de sa construction sur une chaîne Youtube, qui compte près de 14K abonnés… Découvrez ou redécouvrez l’incroyable histoire d’Elizabeth Faure, devenue une « star » des réseaux sociaux et de la maison en A !

La merveille d’Elizabeth

La phrase préférée de cette femme de 65 ans est : “si je peux le faire, vous pouvez !“. La maison d’Elizabeth se trouve à Lusignac, en Dordogne, et depuis neuf ans, cette retraitée, ancienne architecte, construit pas à pas sa maison en A ! Elle explique dans le reportage qu’il ne faut pas craindre le travail, car cette construction lui a quand même demander de gros efforts pendant deux ans, et des nuits plus courtes… Mais, elle affirme aussi avoir aimé chaque seconde de ce chantier… Avec seulement 35 000€ de budget, jamais elle n’aurait pu s’offrir une maison traditionnelle… Le résultat est là et comme le dit Elizabeth, “chacun mérite d’avoir un toit”, elle a construit le sien de ses propres mains !

Elizabeth Faure, star des réseaux sociaux !

Lorsqu’elle a démarré son chantier, Elizabeth s’est aperçue que de nombreuses personnes s’intéressaient à sa maison. Au départ, elle faisait visiter au pied levé à ceux qui se présentaient. Mais le bouche à oreille aidant, les visiteurs sont devenus de plus en plus nombreux… Elle a alors eu l’idée, aidée de Morgane Launay, journaliste, de réaliser des petites scénettes filmées dans lesquelles elle explique toutes les étapes de la construction…

Avec un franc-parler qui ne peut que séduire, Elizabeth est nature et brute de décoffrage, comme son univers ! Et évidemment, les tutos de cette femme au grand coeur sont disponibles gratuitement. Les maisons en A, que l’on appelle aussi “maison tipi” existent depuis des siècles; dans les Alpes, on les appelle aussi des chalets, ou burons en Auvergne. Certains se revendent des millions d’euros alors qu’au départ, 15 000€ suffisaient à leur construction. Elizabeth n’en fera pas commerce, puisque son but était simplement de s’offrir un toit. Désormais elle partage son savoir avec tous ceux qui l’estiment utile !

Construire sa maison en A comment faire ?

Bien sûr vous pouvez suivre Elizabeth Faure et reproduire les étapes de sa construction en suivant les petits tutoriels qu’elle vous propose. Mais vous pouvez aussi vous poser certaines questions relatives au coût d’une telle construction, ou aux réglementations d’urbanisme en vigueur. Vous aurez peut-être également besoin de conseils pour trouver une entreprise de construction si le bricolage n’est pas votre ami… Quelle que soit la question qui vous taraude, nous y répondons avec un maximum de précision, dans le dossier que nous avions consacré à ces fameuses Maison en A qui commencent à se multiplier en France comme ailleurs dans le monde !