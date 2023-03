Quel est le prix de construction réel d’une maison conteneur en 2023 ?

Quelques années auparavant, lorsque l’on souhaitait faire construire une maison, nous imaginions une maison en parpaing et ciment, ainsi qu’un grand jardin ! Aujourd’hui, de plus en plus de futurs propriétaires se tournent vers des alternatives aux maisons traditionnelles. Certains choisissent des tiny-houses, construites sur remorque, tandis que d’autres optent pour une maison conteneur. Économiquement, elles sont intéressantes, car beaucoup moins chères à construire. Écologiquement, elles permettent le recyclage de conteneurs d’expédition maritimes qui, autrement, deviendraient des déchets industriels supplémentaires. Comme tous types d’habitations plutôt atypiques, les maisons conteneurs ont leurs avantages et leurs inconvénients. Cependant, combien coûte la construction d’une maison conteneur ? On va tout vous expliquer.

Une maison conteneur, qu’est-ce que c’est ?

Une maison conteneur est une habitation construite à partir de conteneurs d’expédition en acier. Les conteneurs sont des structures rectangulaires en acier, conçues pour le transport de marchandises à travers le monde. Les maisons conteneurs sont généralement fabriquées en coupant et en assemblant les conteneurs, afin de créer un espace habitable. Ces maisons deviennent de plus en plus populaires pour diverses raisons. À commencer par le fait qu’elles sont extrêmement solides et durables. Elles résistent parfaitement aux intempéries, aux chocs et aux vibrations, à condition de tout miser sur l’isolation, constituant des travaux essentiels dans ce type de maison.

À la différence de la tiny house, la maison conteneur est modulable, car en ajoutant et e soudant plusieurs conteneurs ensemble, on obtient facilement de grandes surfaces d’habitation, des étages, etc. De plus, la matière première, qui n’est autre qu’un conteneur en acier, reste très abordable. Les conteneurs maritimes sont produits en masse, soit très disponibles. Enfin, ces categories d’habitation permettent de recycler les conteneurs mis au rebut. Cela revient à réduire les déchets et les émissions de carbone associées à la production de matériaux utilisés dans la construction traditionnelle. Avec des systèmes de récupération d’eau de pluie, et l’installation de panneaux solaires, elles peuvent également devenir autonomes.

Quel est le prix d’une maison conteneur ?

Il est difficile de répondre à cette question de manière précise, car les possibilités de construction sont nombreuses. De plus, elles sont personnalisables à souhait, ce qui peut faire grimper la facture. En règle générale, le prix du mètre carré varie de 900 à 2 200 €. Un prix qui dépendra de vos impératifs, de vos besoins, ainsi que du professionnel auquel vous ferez appel. Par ailleurs, il faut ajouter le prix d’un terrain, si vous n’en possédez pas, ainsi que le coût des aménagements. À moins que vous n’optiez pour une maison conteneur « clé en main » ! Concrètement, en faisant appel à un constructeur, le prix au mètre carré oscille entre 900 et 1 200 € en passant par un constructeur pour un conteneur non aménagé.

Le même constructeur, pour une maison aménagée, vous demandera entre 1 200 et 1 800 €. Souvent, les propriétaires font appel à un architecte. Ce qui est recommandé, au vu de la configuration particulière d’une maison conteneur. Dans ce cas, les prix passent à 1 500 € en moyenne pour un conteneur non aménagé, et à 2 800 € au mètre carré, pour une maison clé en main. La surface de votre maison influera bien entendu sur le prix de celle-ci. Une maison conteneur de 40 m² coûte 35 000 € (non aménagée) à 55 000 € (clé en main). Avec 100 m² de surface habitable, il faut compter entre 90 000 € et 130 000 €, si pour 200 m², les prix oscilleront de 180 000 € à 280 000 € environ. Pour tous ces prix, il faudra ajouter 10 000 € à 20 000 € pour la livraison qui nécessite incontestablement une logistique assez lourde.

Quels sont les différents types de conteneurs ?

Les conteneurs utilisés pour la construction existent en deux tailles : 6 ou 12 m, mais tous ne sont pas conçus pour transporter les mêmes marchandises et sont donc différents. Quel que soit le modèle, la hauteur des conteneurs est généralement de 2,44 m. Une hauteur standard qui permet de les empiler comme des LEGO lors de leurs transports.

Un conteneur « Dry » est le plus courant des modèles et se destine, à l’origine, aux transports de marchandises sèches (vêtements, meubles, etc.) Il est fabriqué en acier et dispose d’une porte à double battant à l’extrémité.

Le conteneur Open top ou conteneur à toit ouvert est un conteneur d’expédition semblable au dry standard, mais il dispose d’un toit amovible ou rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement de marchandises volumineuses. Ce type de conteneur sert au transport de véhicules, de machines, de longs tuyaux, etc.

Le conteneur Open side ou conteneur à parois ouvertes diffère des deux modèles précédents. En effet, il s’ouvre sur la longueur avec des parois latérales amovibles pour faciliter le chargement et le déchargement de marchandises encombrantes. Il est parfait pour créer de larges baies vitrées !

Le conteneur Flat rack ne dispose pas de toit. Il se compose d’une plate-forme plate en acier avec des parois latérales amovibles. Les parois latérales peuvent être repliées pour permettre le chargement et le déchargement de marchandises par le côté. Il est utilisé pour le transport de machines lourdes et peut supporter un poids de 4,5 t environ.

Le conteneur Reefer est peut-être le plus abouti, mais également le plus cher. En effet, dès sa conception, il est isolé et équipé d’un système de ventilation, puisqu’il est utilisé pour transporter des denrées périssables (alimentaires, médicaments, vaccins, etc.).

Quels sont les différents facteurs qui influencent le prix d’une maison conteneur ?

Comme pour toutes constructions, il ne suffit pas d’acheter un conteneur pour pouvoir y habiter. Les prix varieront notamment en fonction de la surface habitable souhaitée et de la présence d’étages par exemple. Ce prix sera aussi modulé par rapport au type de fondation choisie. Une simple dalle en béton coûtera moins cher qu’une fondation sur micro-pieu ou sur plots en béton L’isolation, les finitions, le système de chauffage (électrique, éolien, panneau solaire), ainsi que la qualité des matériaux choisis feront également varier les coûts de construction. Enfin, les raccordements aux différents réseaux peuvent aussi avoir un coût important, surtout si le terrain en est dépourvu. Ajoutons enfin les tarifs des services d’un architecte ou d’un constructeur, ainsi que ceux de la décoration. Et comme pour toute construction, le prix dépendra également de votre zone géographique, qui s’aligne avec le cours de l’immobilier classique. Ce type de maison est souvent choisi par ceux qui se sentent l’âme de bâtisseurs. Cependant, les lourdes caisses en acier peuvent sembler faciles à empiler, mais cela nécessite tout de même quelques connaissances en architecture !