Une incroyable maison d’architecte fabriquée à partir de conteneurs d’expédition

L’architecte de renom et designer Alexander Michael a construit une habitation atypique composée de conteneurs maritimes dans la Kangaroo Valley. C’est un véritable chef-d’œuvre architectural avec des éléments décoratifs minimalistes et raffinés. Cette maison container familiale Sky Ridge comporte quatre chambres à coucher aux décors luxueux et soignés. Elle possède une salle de séjour avec une cuisine ouverte et un coin repas. Depuis ses verrières et ses fenêtres vitrées, les vues sont exceptionnelles sur les luxuriantes forêts tout autour.

Une maison container de luxe en pleine nature, dans la Kangaroo Valley

En regardant les dossiers de propriété de l’architecte Alexander Michael, on a pu constater que cette maison container est bâtie sur un terrain acquis à 185 000 $ (170 000 €). En 2016, il a acheté cette parcelle de 3,95 ha située sur le Mont Scanzi, dans la Kangaroo Valley. Cette propriété est idéalement établie dans l’un des plus beaux endroits de la région de Sydney, dans les Southern Highlands de l’État de New South Wales. Elle est facilement accessible en voiture depuis Sydney ou Canberra. Ce cadre naturel époustouflant a contribué à rehausser cette habitation fabriquée à partir de conteneurs d’expédition. En effet, Michael Cawthorn, agent de DiJones Southern Highlands, est l’acquéreur de ce chef-d’œuvre architectural. Celui-ci l’a acheté à 2,25 millions de dollars dans le cadre d’une vente de gré à gré.

Une habitation écologique construite sur le fondement de conteneurs maritimes

Alexander Michael a privilégié l’usage de vieux conteneurs maritimes pour fabriquer la structure de cette maison écologique australienne. Ne pouvant plus assurer leur fonction initiale dans le transport maritime, ces conteneurs ont été notamment récupérés et recyclés. On leur donne une seconde vie en les convertissant en matériau de construction d’une maison. Cela permet d’ailleurs de libérer des espaces de stockage de ces installations inutilisées dans les ports. De plus, l’utilisation des conteneurs d’expédition dans le BTP limite l’exploitation des matériaux tels que le bois, le ciment et le sable. La prestigieuse maison container Sky Ridge est, d’ailleurs, alimentée par l’énergie solaire. Elle possède également un système de récupération des eaux de pluie.

Une maison container australienne décorée dans le style des lofts industriels

Le designer Alexander Michael s’est inspiré des lofts au style industriel pour réaliser cette belle maison container. Ce style s’adapte parfaitement à la structure métallique des conteneurs maritimes recyclés. Il est à noter que Sky Ridge est la deuxième propriété que cet architecte de renom a conçue dans la Kangaroo Valley. En effet, une première maison de vacances de luxe sur 40 ha y est construite pour le bijoutier Tony White. Revenons à cette maison container qui se distingue par son architecture singulière mariant subtilement le verre, l’acier, le béton et le bois. Ses portes jaune vif lui procurent un charme unique et cassent un peu le ton noir des façades. Cette construction comprend bien d’autres éléments impressionnants, dont son toit en tôle ondulée, ses portes vitrées coulissantes et son grand escalier métallique.

Des pièces confortables et élégantes avec des détails industriels et contemporains

La maison container Sky Ridge comprend des pièces décorées et aménagées avec finesse. Grâce à ses larges verrières et ses fenêtres vitrées, les pièces sont baignées de lumière naturelle. Cette grande luminosité y constitue un grand atout. Au rez-de-chaussée, on trouve un vaste salon décoré avec des œuvres d’art et des éléments en bois. Cette pièce est équipée des systèmes de chauffage à combustion lente.

Elle est illuminée par une suspension en tissu blanc, des abat-jours et des luminaires sobres. À côté, la cuisine ouverte noire et chromée apporte une touche moderne à cet espace. La grande table à manger et les chaises en bois ainsi que les tapis en fourrure contrastent agréablement avec les détails industriels de l'intérieur. À l'étage, les chambres à coucher épurées sont dotées de baies vitrées coulissantes donnant sur la Kangaroo Valley. Chaque chambre dispose d'un lavabo et d'une salle de bains privative.