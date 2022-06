Une incroyable maison container composée de 7 modules d’expédition maritimes

Dans l’inconscient collectif, une tiny house ou maison container est une petite maison, écologique, en bois ou en métal pour une vie minimaliste… Cette description était peut-être vraie lorsque les habitats alternatifs ont commencé à percer dans le monde de la construction, mais ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui. Il faut dire que les coûts de construction à surface égale avec une maison traditionnelle sont bien moins importants. Avec les maisons containers, il est désormais possible de s’offrir de grandes surfaces de vie, pour des prix très compétitifs. Et ce type d’habitation ne veut plus forcément dire petite maison, la preuve avec ce « château » container situé près de Chicago aux Etats-Unis.

La maison container de Chicago

Cette maison container présente un design magistral et un luxe moderne incarnés de manière unique dans cette incroyable demeure construite à partir de 7 conteneurs d’expédition massifs. Quatre grandes unités forment le rez-de-chaussée et trois autres posées sur les premiers forment l’étage… L’un des toits des containers du bas a été laissé libre, pour créer une magnifique et immense terrasse qui surplombe le paysage.

L’intérieur de la maison container

Le moins que l’on puisse dire, c’est que dans cette maison, qui s’est vendue en moins de trois semaines, les nouveaux propriétaires ne manqueront pas d’espace… Les pièces sont immenses, et décorées avec goût. Par exemple, la cuisine est très spacieuse, équipée d’appareils électroménagers dernier cri, et dispose d’un immense îlot central avec comptoir en bloc de boucher pour partager repas et activités familiales. La douche, que les anciens propriétaires ont souhaité à l’italienne est, elle aussi, surdimensionnée.

Une maison container digne d’un palace !

Arrêtons-nous un instant sur l’espace de vie formé par la totalité du rez-de-chaussée: la pièce est immense, et se dote d’un coin salon avec deux grands canapés et d’une table basse. On aperçoit deux escaliers métalliques de style contemporain; le premier mène à l’étage et le second semble provenir du sous-sol. La décoration est sobre, et semble liée au monde de l’aéronautique avec le métal, la moquette grise et un magnifique triptyque représentant un avion. Dans cette même pièce, un coin a été aménagé pour les enfants, avec un petit salon et un tipi pour s’y cacher. La pièce de vie semble aussi faire office de salle de sport, puisqu’un vélo d’appartement y trône en bonne place.

Et à l’étage, ça donne quoi ?

L’étage de cette maison container propose trois chambres de grandes dimensions; une pièce est consacrée aux divertissements avec canapé et écran plat sur le mur. Le plafond des chambres a gardé l’aspect métallique du container, et tout a été pensé autour de la couleur grise. Enfin, on découvre à l’étage une magnifique terrasse sur le toit de l’un des containers qui forment le rez-de-chaussée. Celle-ci s’équipe d’un magnifique salon de jardin, et d’un garde-corps métallique résolument moderne ! Selon les informations données par le site 100.9 The Eagle, la maison s’est vendue en trois semaines autour de 175 000€ seulement ! Vous souhaitez construire, faire construire votre maison container ou en savoir plus sur ces habitations ? Retrouvez notre dossier complet sur les maisons containers. Plus d’infos : realtor.com