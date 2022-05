Tiny House : luxe et volupté pour cette maison sur roues imaginée par le canadien Fritz Tiny Homes !

Qui a dit que les Tiny House étaient de petites maisons sans saveur et sans créativité ? Certainement pas nous et encore moins l’entreprise canadienne Fritz Tiny Homes qui conçoit des tiny-houses à base de container d’expédition, totalement personnalisables… Ces petites maisons sur roues ont le vent en poupe partout dans le monde et elles commencent à changer le marché du logement. Parmi les créations de Fritz Tiny Homes, la petite maison d’Halcyon, nous prouve que “Tiny House” ne rime pas forcément avec petit espace et vie minimaliste et sans confort…Et elle a une jolie histoire ! Découverte !

La petite maison d’Halcyon, c’est quoi ?

Cette tiny-house est une petite merveille de 8.5 mètres de long, premier modèle semi-personnalisé du constructeur canadien. Le nom d’Halcyon ne vient ni de la série télévisée britannique du même nom, ni même de la ville située dans le Missouri, mais d’une légende qui dit qu’un petit martin-pêcheur calmerait la colère de la mer s’il venait y nicher. En d’autres termes, Fritz Tiny Homes promet, avec ce modèle Halcyon, un nid douillet où règnerait la sérénité, le calme et la paix dans ce monde !!! Un joli programme pour les futurs acquéreurs non ?

La petite maison d’Halcyon, visite guidée !

Sur mesure semble le mot approprié pour définir cette petite maison… A l’intérieur, c’est le béton qui a été choisi pour agencer la maison… On le retrouve dans la cuisine avec ce magnifique évier, dans la salle de bain avec les armoires et jusqu’aux carreaux ! Les portes de placards revêtent également cette couleur grise d’un béton lissé très tendance. La maison a beau être petite, ce n’est pas le sentiment qui prédomine lorsque l’on « visite » cette tiny-house… Tout semble spacieux et généreux et pourtant l’espace est réduit. Au rez-de-chaussée, on retrouve aussi une chambre, de nombreux rangements, une salle de bain très luxueuse et qui peut même accueillir une vraie baignoire, si les clients veulent s’y prélasser.

Et à l’étage ça donne quoi ?

C’est par un escalier digne d’un palace que l’on accède à une mezzanine ouverte qui surplombe le rez-de-chaussée… La chambre dispose de deux fenêtres pour admirer les étoiles, tranquillement lovés sous la couette ! De nombreux rangements intégrés permettent de gagner de la place sans saturer l’espace de vie. Les huit fenêtres disséminées tout autour de la maison, lui permettent de bénéficier d’une excellente luminosité naturelle. Fritzy Tiny Homes précise que ce modèle peut également devenir autosuffisant, en l’équipant de panneaux solaires et d’un système de récupération et d’assainissement des eaux usées. Pour le prix, c’est un peu plus cher que les maisons containers que nous vous proposons de découvrir habituellement puisque celui-ci démarre à 193 500 dollars canadiens, soit environ 141 000€… Mais qu’est-ce qu’elle est belle cette Halcyon ! Plus d’infos : fritztinyhomes.com