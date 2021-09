Désencombrer sa maison est bénéfique pour notre cerveau affirme une étude

Lorsque vous décidez de faire le ménage de printemps, cela passe souvent par du « rangement par le vide », appelé aussi désencombrement. Si le désordre ne dérange pas certaines personnes, comme les adolescents par exemple, il semblerait qu’il ait pourtant un effet néfaste sur le cerveau.

Alors qu’une maison désencombrée déclencherait une sorte de bien-être pour le corps… et l’esprit. Apparemment, une maison ou même un bureau bien rangé ferait disparaître le stress… Mais le simple fait de trier, ranger, classer ou jeter procurerait immédiatement un effet relaxant… En fait le cerveau traiterait mieux les informations dans un environnement ordonné que dans une pièce qui semble avoir subi un bombardement. Explication scientifique ou simple question de logique ?

Désencombrer pour aller mieux !

Une étude menée à l’Université de Princeton démontre que lorsque les gens évoluent dans un environnement où les dossiers s’entassent, les performances diminuent… Mais également que le stress augmente car votre cerveau est attiré par le fouillis ambiant précise le site Fredzone. Il est vrai que lorsqu’il ne reste que l’ordinateur et un stylo sur le bureau, nous sommes beaucoup moins distraits. Bien entendu tout dépend de chacun… Certains aiment travailler sur un bureau qui ressemble à un champ de mines, d’autres ont besoin d’un classement chirurgical pour bosser.

Désencombrer améliorerait la productivité

Le blocage sur une page blanche peut être du à l’encombrement de votre bureau, et en prolongement de votre cerveau… Pour retrouver votre productivité, ranger son bureau permettrait de vider le cerveau et de lui redonner un peu d’imagination.

Désencombrer sa maison c’est, selon la même étude, tirer un trait sur son passé. En se débarrassant de vieux vêtements que l’on ne met plus ou de livres que l’on ne lira plus jamais, permet de faire de la place, mais également de ne pas accumuler la lourdeur du passé…

Une chambre foutoir c’est la mauvaise nuit assurée !

Même si vous vous dites que le bazar ambiant ne vous empêchera pas de dormir, votre cerveau lui n’en « pense » pas la même chose ! Le désordre serait synonyme d’un manque de maîtrise de soi… Poser son regard sur une armoire qui ressemble à une friperie est bien moins agréable que si celle-ci est rangée au carré… Et c’est finalement assez logique !

Ranger pour aller mieux.

Si la tristesse ou la nostalgie vous envahissent, choisissez une pièce ou un placard à désencombrer… Vous aurez l’impression de maîtriser votre action et agirez pour votre bien. Lorsque vous rangez vous demandez à votre cerveau de trouver des solutions pour agencer, ranger, trier… Et vous oubliez instantanément la cause de votre tristesse…

Si vous souhaitez une méthode de désencombrement efficace, et si vous ne la connaissez pas encore, découvrez la méthode Marie Kondo… Une experte du désencombrement et finalement un raisonnement logique à appliquer… Par exemple si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous avez porté ce joli pull bleu acheté en solde… Donnez-le, vous ne le mettrez plus jamais ! On a testé et ça marche ! Vous vous ennuyez ? Et bien rangez maintenant à défaut de danser !

