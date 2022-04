Holly, une grande et magnifique Tiny-House aux allures de maison container (avec plans)

Vous le savez, nous aimons vous présenter des petites maisons… Qu’elles soient en bois, en A, ou construites à base de containers, partout dans le monde, elles deviennent une alternative très prisée par ceux qui veulent changer de vie, ou devenir propriétaires sans s’endetter pour la vie. Partons cette fois en Nouvelle-Zélande, à la découverte de la petite maison Holly, construite par l’entreprise Shaye’s Tiny Homes, spécialiste en matière de construction de Tiny-Houses depuis 2013. L’entreprise néo-zélandaise met l’accent sur la personnalisation de chaque construction à partir de modèles déjà existants. La petite maison Holly ne fait pas exception à la règle, et elle est magnifique ! Découverte.

Une drôle de Tiny House que cette Holly !

La maison Holly mesure 8.5 mètres de long pour seulement 2.8 mètres de large; elle a été imaginée sur le modèle Hazel conçue au départ pour Sheila et sa fille. La petite maison devait respecter deux règles : des espaces privés pour chacune des deux occupantes et éventuellement de la place pour un homme ou des enfants à l’avenir. La maison Holly est donc presque semblable au modèle Hazel, mais la salle de bains se trouve à l’étage. Une chambre au rez-de-chaussée a été transformée en une pièce de repos, où le calme et la sérénité règnent en maîtres des lieux. Le souhait des propriétaires était d’avoir une chambre en rez-de-chaussée avec une grande hauteur sous plafond et une autre à l’étage, avec une passerelle comme sur le modèle d’origine.

Petite visite guidée d’Holly

La petite maison s’ouvre sur l’extérieur par une porte à trois battants, elle laisse pénétrer la lumière naturelle qui baigne tout le salon. En entrant, on découvre un canapé pour quatre personnes devant une immense baie vitrée… Il semble comme « incrusté » dans la Tiny-House, grâce à un petit renfoncement qui a été ingénieusement créé. Au fond de la Tiny, on aperçoit une cuisine semblable à celle d’une maison traditionnelle, avec tout l’équipement nécessaire à l’élaboration de bons repas.

Les rangements n’ont pas été oubliés, on peut en apercevoir dans les moindres recoins. Les escaliers ont également été aménagés avec des espaces de rangement. La chambre principale se trouve à l’étage, à l’opposé de la salle de bains. Les deux pièces sont reliées par une passerelle en hauteur; magnifique !

La chambre principale

La chambre du rez-de-chaussée mérite de s’y attarder: elle se situe juste en-dessous de la salle de bains et offre un espace de sérénité et de « retraite ». Une pièce où se trouve un lit double en hauteur qui serait parfait pour des enfants. A côté du lit, se trouve une zone de détente avec, sous la mezzanine, un hamac suspendu. L’ajout de ce hamac apporte une fonctionnalité supplémentaire à cette chambre, et libère l’espace dans la pièce.

“Cette magnifique petite maison est une évolution de notre petite maison Hazel. L’objectif était d’avoir une chambre à coucher au rez-de-chaussée avec un espace debout de pleine hauteur et une chambre à coucher à l’étage avec notre populaire passerelle enveloppante. Nous avons donc déplacé la salle de bain à l’étage – une première dans le domaine des petites maisons ! Notre première tiny house Holly a été construite pour un homme charmant et ses 2 enfants. Notre deuxième a été construite pour une jeune femme qui voulait mettre un colocataire dans la chambre du bas. C’est un modèle un peu compliqué à construire, mais extrêmement fonctionnel et très populaire !” Shaye’s Tiny Homes

Comment fonctionne Holly ?

D’après les informations communiquées sur le site autoevolution.com, la petite maison pourrait fonctionner à l’énergie solaire, car elle est précâblée pour cela. En revanche, aucun prix n’est indiqué puisque les modèles de bases sont tous, personnalisables. Inutile de contacter l’entreprise de construction, ils n’expédient aucune de leur construction à l’étranger pour le moment.

Ils sont en pourparlers avec des partenaires au Royaune-Uni, au Canada, en Australie et aux Etats-Unis, mais rien pour la France pour le moment – par contre, les plans de la Tiny-House sont disponibles pour 240$ (220 € environ) ! Plus d’infos : shayestinyhomes.com