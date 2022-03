Colo Crossings, une superbe maison d’architecte à base de containers avec une piscine circulaire

Depuis quelques années, les containers maritimes semblent avoir la faveur de nombreux futurs propriétaires… Mais, ces énormes caisses métalliques qui ne paient pas de mine quand elles sont dans leurs fonction première intéressent aussi beaucoup les architectes… Il faut dire que leur aspect et leur configuration permettent de nombreuses réalisations et quelques extravagances… En Australie, près de la rivière Colo, un ruisseau pérenne qui fait partie du bassin versant de Hawkesbury-Nepean, est située dans les plateaux du centre de la Nouvelle-Galles du Sud, le cabinet d’architectes Benn et De Penna a fait des merveilles. Ils ont construit une maison container autour d’une superbe piscine circulaire. Présentation.

La résidence privée Colo Crossings

Située au sommet d’une pente, avec une vue plongeante sur la Rivière Colo, la résidence privée de deux architectes fait corps avec la nature environnante. Elle s’installe en une harmonie parfaite entre ce que la Nature a créé et ce que l’Homme a conçu. Elle se présente comme un lieu de sérénité, loin des bruits de la ville, un endroit où l’on peut se retirer pour travailler, réfléchir ou tout simplement se détendre ! Les architectes l’ont construite en forme de U qui vient entourer les résidents d’une palette colorée minimaliste. De nombreuses ouvertures ont également été pensées pour permettre à l’environnement de jouer un rôle primordial dans la demeure.

Des couleurs inspirées du paysage

Benn et De Penna, les deux architectes ont opté pour des couleurs foncées et monochromatiques. Ainsi, on retrouve toute une palette de verts, qui rappellent les marbrures du paysage environnant. Sur le terrain rocheux, ils ont installé une plateforme noire qui se fond dans le paysage. Quant aux containers, ils ont évidemment été peints en vert, toujours pour se fondre dans le paysage. Le toit, qu’ils ont choisi argenté, reflète la lumière naturelle partout autour de la maison container.

Les architectes ont choisi de ne pas modifier la structure originelle des containers, le métal reste apparent et l’isolation a été faite par l’intérieur. Ils souhaitaient conserver l’aspect métallique, mais que l’impact visuel soit le plus faible possible… Et côté visuel, c’est un pari gagné, car la maison container respecte scrupuleusement les couleurs de la Nature ! Pour relier les différentes parties de la maison container, on peut apercevoir une superbe passerelle vitrée qui vous fait traverser la forêt.

L’intérieur de la Colo Crossings

A l’intérieur la maison container australienne se compose de trois chambres, deux salles de bain, une cuisine et un salon ouvert. Les pièces semblent s’enrouler autour de la piscine circulaire qui se trouve au centre des trois bâtiments qui forment cette maison. Pour réduire les coûts de construction et faciliter la conception, les architectes ont souhaité garder l’aspect des containers. Mais également utiliser le substrat rocheux en pierre présent sur le site pour ancrer dans la roche, leur maison container.

En utilisant le terrain naturel qu’est la roche, ils évitent également la consolidation par des pieux ou structures d’acier pour éviter les glissements de terrains qui sont fréquents dans cette région du monde. Enfin pour le respect de l’eau auquel ils tiennent beaucoup, ils ont conçu un système d’auto-collecte grâce aux toits qui récupèrent l’eau de pluie pour leur consommation. Cela leur assure aussi une protection supplémentaire en cas d’incendie, fréquents aussi en Australie. Elle est vraiment superbe cette maison d’architectes non ?