Surgères : cette entreprise fabrique des abris de secours en enterrant des containers maritimes

Nous voyons de plus en plus de maisons containers qui poussent dans les jardins… Le container maritime, cet objet qui ne paie pas de mine et qui ne se recycle pas ou peu, devient un matériau très prisé des nouveaux constructeurs… Ils sont très résistants, parfaitement étanches, facile à installer et à aménager et moins chers qu’une construction traditionnelle. A Surgères, en Charente-Maritime, une jeune femme de 32 ans, Florence Sanner a décidé d’en faire sa matière première grâce à sa jeune entreprise : Un refuge dans mon jardin … Attention, elle ne construit pas des maisons containers aériennes ! Elles les enterrent pour en faire des abris, des coffres-forts ou des caves… Et avec la crise actuelle, elle pourrait bien en faire des abris pour les survivalistes… Présentation.

Un refuge dans mon jardin c’est quoi ?

Florence Sanner est une jeune femme de 32 ans, spécialisée dans la construction d’abris en containers enterrés. La jeune entrepreneuse, ancienne ingénieure mûrit ce projet depuis trois ans. Interrogée par Amélia Chabot, journaliste indépendante pour la Parisien, la jeune femme précise que sa clientèle n’est pas forcément celle que l’on croit pour des abris de ce type… De prime abord, ces abris enterrés se destineraient plutôt aux survivalistes et aux adeptes de la théorie de l’effondrement. Dans les faits, les clients souhaitent plutôt enterrer une cave (évidemment), un cuve d’eau potable ou encore un coffre-fort…

Que propose Un refuge dans mon jardin ?

L’entreprise basée à Surgères propose à ses clients d’enterrer un container maritime, et de l’aménager en fonction de ses souhaits. Les containers même sous terre peuvent être équipé pour avoir l’eau, l’électricité, une douche… Ensuite, le container est livré chez le client, un terrassement est effectué, le container est enterré puis recouvert d’une coque en béton armé puis de végétation… Une fois terminé, le propriétaire dispose d’une pièce souterraine supplémentaire qui peut passer complètement inaperçue de l’extérieur c’est le but du concept. La pièce est accessible par une sorte de bouche d’égout … Une maison de hobbit faite d’un container ? C’est un peu le concept en fait !!

Pourquoi avoir un container enterré ?

Le premier container vendu par Florence était pour un couple d’infirmier et de professeure des écoles… Des gens loin de toute théorie de l’effondrement ou survivalistes. Ses premiers clients souhaitaient se protéger, mais pas forcément d’une guerre, juste avoir un coin où s’isoler des bruits extérieurs… Et quoi de mieux que d’être sous terre pour « entendre le silence » ! Bien sûr, la jeune entrepreneuse a pensé ses containers enterrés pour faire face à une possible catastrophe… Les containers sont très résistants et parfaitement étanches, et quand elle a lancé son entreprise, elle pensait plutôt à la protection contre les fuites radioactives. Avec ce type de containers, il est tout à fait possible de s’isoler en attendant que le nuage radioactif passe. En 1986, on nous avait laissé penser que celui de Tchernobyl s’était arrêté aux Alpes !!!

Combien ça coûte cet abri souterrain ?

En trois ans, la jeune femme a déjà reçu une cinquantaine de demande pour des containers enterrés… Avec la crise géopolitique majeure que nous connaissons actuellement, les demandes risquent d’exploser… Le premier container sera livré l’été prochain pour un coût de 60 000€ pour un abri équipé de 15 m². Les prix varient évidemment en fonction de ce que deviendra la pièce (salle de cinéma, cave, coffre-fort, studio de jardin…) ! Si vous souhaitez découvrir le concept, Le refuge dans mon jardin sera présent au Salon du Survivalisme, porte de la Villette à Paris du 20 au 22 mai 2022. Intéressés par le concept d’un abri souterrain dans votre jardin ? Voici comment contacter Un refuge dans mon jardin : Sur la page contact du site Un refuge dans mon jardin, vous trouverez tous les éléments pour contacter l’entreprise.