Les ventes d’abris souterrains et bunkers augmentent de 500% !

Si vous aviez choisi la Normandie et ses plages du débarquement pendant vos vacances d’hiver, vous n’avez donc normalement pas échappé à ce paysage un peu particulier. Les fameux bunkers allemands qui jonchent les plages d’Arromanches-les-bains, Omaha Beach ou Utah Beach sont des incontournables d’une visite dans cette région.

Les bunkers normands jonchent les plages, mais il existe également des abris souterrains du même genre dans les terres. Et selon SkyNews, l’une des conséquences inattendues de l’épidémie de Covid 19 est l’explosion des ventes d’abris souterrains dans le monde entier… Peur de l’épidémie, confinement choisi, originalité, les raisons de cet engouement sont diverses. Mais le constat est là : la demande est forte pour acheter un bunker !

Aux Etats-Unis, la société Vivos commercialise des abris souterrains de luxe… En un an ses ventes ont progressé de 500% ! Quant aux simples demandes de renseignements, la progression est, elle, de 2000% ! Hallucinant ! Bien entendu, les blockhaus, vestiges de la seconde guerre mondiale, classés monuments historiques ne se vendent pas. Mais, ils représentent parfaitement ce qui se construit surtout aux Etats-Unis !

Pourquoi un tel engouement ?

La pandémie a fait également chuter les taux de criminalité un peu partout dans le monde, mais la peur de contracter la maladie semble la première raison de cet engouement. Comme si, sous terre, nous risquions moins notre vie qu’à l’air libre ! En ce temps de troubles sanitaires dont les conséquences seront forcément sociales et économiques, l’abri souterrain semblent être un gage de sûreté. Les survivalistes ou ceux qui ont peur d’une éruption solaire proche sont aussi très intéressés par le concept.

Un mal être plus profond ?

Selon Michael Mills, professeur de criminologie à l’Université du Kent et expert en survivalisme, cet engouement serait également lié à une baisse de confiance dans les institutions. Aux Etats-Unis, on l’a vu, la crise sanitaire qui a déjà fait plus de 300 000 morts, n’a pas été gérée de manière drastique.

Le président Trump lui-même s’est souvent targué de tweets moqueurs quant à cette petite grippe qu’il comptait soigner en avalant de l’eau de javel ! Le résultat est là malheureusement pour les américains. Et cette envie de se cacher, de se terrer provient également de cette peur du virus… La campagne de vaccination a bien débuté aux Etats-Unis, mais il est encore trop tôt pour en voir les bénéfices.

Finalement, il n’y a pas vraiment d’explication à cet engouement pour les abris souterrains, mais la pandémie a forcément joué un rôle prépondérant. En effet, avant les confinements successifs, les abris souterrains étaient réservés aux experts en survivalisme, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Encore faut-il aimer vivre comme une taupe !