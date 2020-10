Selon cette théorie (complotiste) Trump serait un extraterrestre immortel ayant contracté volontairement le Covid-19

Décidément, QAnon n’est pas le seul mouvement à se poser des questions sur les véritables dessous de l’état de santé de Donald Trump. Cette organisation qui regroupe des adeptes des théories du complot a récemment fait parler d’elle suite à une révélation pour le moins inattendue.

D’après elle, le locataire de la Maison-Blanche a contracté le Covid-19 de manière volontaire parce que sa race le voulait. Cette dernière serait une civilisation extraterrestre qui veut gouverner le monde. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle théorie vient de naître pour compliquer encore plus notre compréhension de la situation.

« Terriens, préparez-vous à être attaqués… » C’est via cette phrase postée sur Twitter que Richard Van Steenberg nous met en garde face à d’éventuelles attaques. Si l’on en croit le complotiste, Trump n’a pas attrapé le coronavirus pour rien. Comme beaucoup de ses pairs, il croit que des extraterrestres visitent notre planète et que la maladie du président américain pourrait être le signe d’un évènement apocalyptique.

Steenberg est surtout connu pour avoir lancé il y a trois ans une pétition en ligne intitulée « Disclose: Humanoid Extra Terrestrials Live Among Us. » (Révélation : des humanoïdes extra-terrestres vivent parmi nous). Son site Web met en évidence l’essentiel de ses théories et avec près de 30 000 abonnés sur Twitter, il est convaincu qu’il connaît la vérité, note Vice.com.

« Si vous prenez le temps de comprendre la possibilité qu’un ET (extraterrestre) puisse exister sous forme humanoïde (HET), vous vous rendrez compte que cette espèce peut vivre parmi nous et nous penserons simplement qu’il s’agit d’un terrien », a expliqué le complotiste dans un courrier électronique adressé à nos confrères du média cité ci-haut.

EA (EArthlings) prepare to be attacked by EA unaware ET is scripting the whole thing via HETLAU (Humanoid ET Living Among Us) with the help of CEA (Complicit EA)

Its the same repeating pattern every day until SETAD (Scheduled ET Architecture Disclosure).https://t.co/D82vnFRlR8

