Crawler Trc 428 : les survivalistes vont adorer cette mini caravane tout-terrain

Alors que la distanciation sociale est une des règles que nous devons respecter en ces temps de pandémie, une escapade en pleine forêt pourrait être une bonne idée pour sortir un peu de l’ordinaire et se mettre en harmonie avec la nature. Mais pour que ce type de virée soit une expérience inoubliable, encore faut-il avoir quelque chose d’original, notamment en termes d’équipements. Si vous êtes parmi ceux qui sont à la recherche de cette originalité, la mini caravane Crawler Trc 428 pourrait alors vous convenir.

Une remorque à la fois robuste et bien équipée

Franchement, la première chose que nous remarquons en observant cette mini caravane est son look qui fait penser à celui d’un véhicule blindé à usage militaire. Son aspect sobre est ce qu’il y a de mieux pour garantir un excellent camouflage. Comme si cela ne suffisait pas, le constructeur turc a opté pour un châssis robuste.

Dotée d’une grande résistance aux chocs et aux vibrations, la mini caravane Crawler Trc 428 est conçue pour durer et résister à toutes les épreuves. Tout cela en fait une remorque parfaite pour ceux qui désirent balader dans un endroit reculé tout en ayant accès aux équipements cruciaux et nécessaires au quotidien.

L’habitacle est certes moins spacieux que celui d’une caravane traditionnelle, mais Crawler a tout pensé pour que les occupants se sentent le plus confortable possible. Sachez ainsi qu’il est question d’un lit principal de 198×187 cm et d’un lit secondaire de 102 x 158 cm.

Ce dernier se trouve au niveau de la tente escamotable sur le toit. La roulotte propose en outre des espaces de rangement, histoire d’éviter de laisser nos affaires trainer partout. On soulignera aussi la présence d’un porte-vélos double.

Batterie et Panneaux solaires

Par ailleurs, une mini cuisine (extensible) est au rendez-vous. S’y ajoutent un réservoir d’eau d’une capacité de 130 litres et une petite table à manger. La caravane Crawler Trc 428 dispose aussi d’une jauge de niveau d’eau et d’une boussole ! Elle est équipée de plusieurs prises de courant (220V et USB). En parlant de cela, sachez qu’il est question d’une batterie de 90 Ah que l’on peut recharger avec un panneau solaire de 160 watts, ce dernier étant proposé en option. Les éclairages extérieurs sont de type LED.

Un prix autour de 20.000 €

Tout cela a bien évidemment un coût. Comptez 25.000 € (HT) pour s’offrir cette caravane blindée. À noter qu’il s’agit du prix de base. Le tarif grimpera alors en fonction des options choisies.