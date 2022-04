Jock par Moovable Roots : une tiny-house en “tôle” de style industriel

Nous connaissons désormais les tiny-houses en bois et les petites maisons à base de containers maritimes, il faudra désormais ajouter le Jock ! Uun habitat mobile, à l’aspect industriel, construit par Movable Roots, un spécialiste des petites maisons mobiles, basé à Melbourne (en Floride et non en Australie !) Cette entreprise crée de jolies petites maisons adaptées et personnalisées selon les besoins de ses clients depuis 2017. Mais depuis 20 ans, ils construisent des maisons traditionnelles; ils se sont simplement adaptés à la forte demande de tiny-houses pour en faire l’une de leurs spécialités. Découvrez la Jock, à mi-chemin entre le container métallique et la tiny-house en bois !

Le concept de la Jock

Cette superbe tiny-house repose sur une remorque faite sur mesure de 7.62 mètres de long et 2 mètres de large, soit une surface habitable de 30 m² environ, en comptant l’étage que Moovable Roots appelle le grenier ! La Jock s’inspire du modèle Cat House, mais le propriétaire voulait une ambiance plus industrielle et plus moderne pour sa maison. Elle est légèrement plus grande que l’originale, avec quelques mètres carrés supplémentaires. Et dès l’entrée, c’est une profusion de lumière qui vous accueille: de grandes fenêtres entourent la maison. L’extérieur laisse apparaître des parties métalliques qui rappellent les containers industriels, et des parties bardées de lames aux couleurs « bois ».

Un petit tour à l’intérieur ?

Lorsque l’on entre dans le salon principal de la Jock, ce sont deux fauteuils inclinables qui nous accueille. La cuisine, quant à elle, est un mélange de finitions en bois et métal, qui rappellent l’extérieur de la maison. La cuisine et la salle de bains sont séparées par une grande paroi. Pour cette dernière pièce, le propriétaire a choisi un carrelage noir au sol et un gris sur les murs; le rappel est fait par les luminaires de couleur noire eux-aussi. On y trouve une douche, des toilettes classiques et une machine à laver. Laa salle de bain donne sur un l’escalier qui mène à la chambre principale mansardée, et des armoires toutes personnalisées. Au plafond, deux magnifiques lucarnes donnant sur le ciel, pour s’endormir la « tête dans les étoiles ».

Tout le confort dans un tout petit espace !

Ce n’est pas parce qu’elle est toute petite qu’elle n’est pas confortable la Jock ! Elle dispose dans la cuisine de toutes les commodités nécessaires, comme une plaque à induction, un micro-ondes, un four et un grand réfrigérateur… Bien entendu, les espaces de rangements ont été conçus pour gagner de l’espace ! Le propriétaire de la Jock a préféré un bar à petit-déjeuner en lieu et place du garde-manger de la Cat House. Le prix de la Jock débute à 123 000€ (134 000$); le modèle présenté ici, toutes options, vaut quant à lui 151 400€. Moovable Roots est un constructeur américain, peu de chances donc qu’il expédie ou fabrique en France. Mais vous pouvez tout de même vous renseigner via la page de contact du site internet. Et accessoirement découvrir les autres merveilles qu’il propose !