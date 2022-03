Moovable Roots dévoile une très grande et luxueuse maison mobile XXL, mais est-ce encore une tiny-house ?

Avec les tiny houses qui vont suivre dans cette présentation, vous allez voir qu’une mini maison n’est pas forcément à bas prix et avec avec laquelle il faut forcément s’asseoir sur le confort… En France, on pourrait les qualifier de mobil-home de luxe, mais aux Etats-Unis, leur pays d’origine, les constructeurs les qualifient toujours de mini maison… Cette qualification est probablement due à leur surface et à leur style, mais ce n’est pas grâce à leur prix, c’est certain. La tiny baptisée Elmore coûte la modique somme de 225 000 dollars (205 000€), et nous vient du fabricant Movable Roots, spécialiste depuis 20 ans de ces constructions. A l’intérieur, comme à l’extérieur, la Elmore est tout sauf minuscule. Découverte !

Des mastodontes

Depuis 20 ans, l’entreprise Movable Roots fabrique des mastodontes de petites maisons… Un paradoxe, car normalement, les tiny-houses sont petites, pas très chères et minimalistes… Chez Movable Roots, ces valeurs ne sont pas vraiment celles en vigueur. L’Elmore offre une surface de 46.5 mètres carrés, petit pour une maison mais énorme pour une tiny-house… Imaginons que certains studios parisiens ne dépassent pas les 9m² réglementaires ! Son prix est de 204 842 €, soit 4450 € le mètre carré, plus cher que dans de nombreuses villes de France pour une maison traditionnelle… Mais apparemment, la vie dans une maison sur roues n’a pas de prix !

A ce prix, c’est du sur-mesure

Les versions disponibles sur le site Movable Roots sont des maisons qui ont été faites sur mesure pour des clients suivant toutes leurs exigences, puis testées, et enfin produites par l’entreprise, tout en restant malgré tout personnalisables. Concrètement, les clients appellent l’entreprise, expriment leurs desideratas et Movable Roots exécute, mais garde les plans pour plus tard.

Visite guidée de l’Elmore

Nous vous l’avons dit, c’est une grande tiny-house avec 46.5 mètres carrés… D’extérieur, elle ressemble à un énorme container posé sur une remorque à trois essieux. A priori, elle dispose d’un attelage classique, mais il semblerait que le porche en moins puisse permettre un attelage en col de cygne, plus approprié à son tractage. L’extérieur en jette, c’est certain, et on peut deviner de nombreuses pièces à l’intérieur: deux chambres en mezzanine, une au rez-de-chaussée, une cuisine et une pièce à vivre géante !

L’intérieur de l’Elmore

En entrant, vous pénétrez dans un patio, puis dans la cuisine, criblée de placards à faire pâlir d’envie de nombreux cuistos même amateurs… S’ensuivent des appareils électroménagers qui n’ont rien de minuscule, comme le réfrigérateur américain ainsi qu’un bar/salle à manger qui peut accueillir trois personnes. Dans la cuisine, on retrouve également un immense lave-linge séchant. L’Elmore ne semble pas très axée sur l’écologie, mais c’est un choix assumé des fabricants. Continuons la visite par la salon, puis la salle de bain en porcelaine carrelée… Ensuite, au fond, une chambre principale avec un lit king size, des dressings encastrés et une unité de climatisation. A l’étage enfin, on trouve deux chambres / loft accessibles par le salon via une échelle… Les chambres du haut semblent immenses, et couvrent la totalité de l’espace de la tiny-house ! Mais peut-on encore l’appeler tiny-house ? Elle est superbe, mais elle a plus de ressemblance avec un mobil-home high tech que l’on ne déplace plus qu’avec une tiny que l’on emporte partout avec soi non ? Plus d’infos : movableroots.com