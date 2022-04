Bauhutte : un fabricant de meubles japonais dévoile le lit (électrique) ultime pour les gamers

Si vous êtes ce que l’on appelle un gamer, la pièce que vous allez découvrir va probablement vous intéresser. Et si vous êtes parent d’un gamer, le meuble qui va suivre va probablement vous fâcher très fort ! Nous connaissons tous ou presque un gamer fou, qui passe d’interminables heures assis derrière un écran à combattre des ennemis virtuels ou à courir des courses automobiles ! Un designer japonais, Bauhutte, lui aussi gamer assidu, a inventé un lit spécial pour les joueurs invétérés qui n’en peuvent plus des maux de dos que provoquent leurs mauvaises postures de jeu. Pour inventer ce lit de jeu ultime, il est parti du principe qu’il devait être toujours au top pour jouer, avoir à disposition à manger et à boire, sans jamais quitter son espace de jeu ! Une innovation certes originale, mais est-elle vraiment géniale ? On peut se poser la question… Découverte !

Mais quel est donc ce lit étrange ?

Ce fabricant de meubles est un peu le IKEA asiatique… Peu à peu, il se fait un nom grâce à ses meubles sur-mesure destinés à ceux qui ont le jeu vidéo pour passion. Dernièrement, il a inventé ce lit de jeu ultime électrique, créé en collaboration avec le fabricant de matelas japonais, Nishilkawa. Cet étonnant lit est livré avec un support de tablette, un bureau, une tête de lit surélevée et le plus important : un porte-collation ! Le fabricant explique que ce lit a été conçu pour que le joueur n’ait à se levé que pour ses besoins naturels pour le moment… Une autre version avec des toilettes attenantes serait actuellement en préparation ! Si, technologiquement ce lit est une innovation indiscutable, il risque de rendre encore plus paresseux les joueurs passant leur temps devant leur console.

Une ergonomie parfaite !

Si nous passons sur le fait qu’il pourrait convaincre certains de passer encore plus de temps à jouer, ce lit est une véritable innovation et un concentré de technologie. Le joueur peut ainsi basculer l’angle de support à 60° maximum et le support des jambes à 35°. Il peut donc permettre d’éviter les mauvaises positions et les douleurs qui pourraient en découler. Il permet aussi, grâce à l’ajout d’une poubelle, de pouvoir éliminer ses déchets rapidement et éviter de les laisser traîner autour du lit.

A la différence des lits gamer déjà existants, il s’équipe de pieds fixes et non à roulettes… Cela lui donne une plus grande stabilité et moins de vibration pour le retour de force d’un volant par exemple. La hauteur du lit peut être ajustée à la hauteur de la console ou de l’écran (13,8, 20,8, 28,5 cm). Il fonctionne évidemment grâce à une télécommande qui permet tous les réglages possibles. Une pochette est prévue pour glisser la télécommande ou la manette de jeu.

Combien coûte-t-il ?

Etonnant, ce lit gamer reste assez accessible, puisqu’il coûte 443€ sans le matelas et 616€ avec le matelas inclus. Quand on sait qu’une console de jeu coûte aux alentours de 500€ et que certains jeux peuvent coûter plus de 100€, finalement ce ne sera pas une énorme dépense pour un joueur invétéré, mais cela lui rendra ses interminables heures de jeu plus douces peut-être ? Plus d’infos : bauhutte.jp